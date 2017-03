Pražská policie potřebuje 400 nových členů, na tři měsíce vypomůžou kolegové z krajů

před 20 minutami

Policistům v Praze od začátku března vypomáhá 140 kolegů z ostatních krajů. Do metropole přijeli sloužit z Ostravska, Olomoucka, Vysočiny a Zlínska. Důvodem je to, že pražské policii chybí 400 členů. Informovala policejní mluvčí Andrea Zoulová. Policisté budou v Praze vypomáhat tři měsíce. Umožňuje to memorandum, které bylo podepsáno v loňském roce. "Policisté budou vykonávat základní policejní činnosti na útvarech pořádkové služby," uvedla Zoulová. Podpory policistů si váží ředitel pražské policie Miloš Trojánek. "Věřím, že díky jejich pomoci se nám podaří překlenout toto nelehké období, kdy se pražské policii přes veškeré úsilí nedaří řešit současnou personální situaci," řekl Trojánek.