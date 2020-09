Praha zakáže herní automaty a videoloterijní terminály, schválili zastupitelé

V Praze začne platit zákaz tzv. technických her, tedy herních automatů a videoloterijních terminálů. Vyhlášku, která to stanovuje, ve čtvrtek schválili zastupitelé. Začne platit v lednu, automaty by však měly zmizet do tří let s tím, jak jim budou končit licence.

Podobu vyhlášky kritizovali zástupci opozičních ODS a ANO. Podle nich bude znamenat výpadek příjmů a může mít opačný efekt než zamýšlené omezení hazardu. Základním principem vyhlášky je povolit tzv. živou hru v městských částech, které si nezvolí nulovou toleranci, a zakázat technické hry na celém území. Z 57 městských částí jich 41 zvolilo úplný zákaz hazardu, několik radnic neúspěšně požadovalo stanovení výjimek ze zákazu pro vybrané podniky. To podle radní Hany Marvanové (za STAN) není možné z hlediska soutěžního práva. Zákaz automatů povede podle Marvanové k vymizení podniků, které sice jsou registrovány jako kasina s živou hrou, ale ta je zastoupena pouze záměrně neatraktivními hrami, jež nikdo nehraje, například koly štěstí nebo stoly na kostky. Takových podniků je ze 101 kasin, která jsou nyní v Praze povolena, podle radní většina.