Praha v obležení běžců. Maraton komplikuje dopravu v metropoli

před 20 minutami

Start závodu je v 09:00 na Staroměstském náměstí. Dopravní uzavírky na některých místech ale začínají již o několik hodin dříve.

Pražané i návštěvníci metropole musí v neděli počítat s řadou dopravních omezení v centru města. Důvodem je konání 24. ročníku Pražského maratonu.

Uzavírky ulic, mostů a náměstí nebo zákazy parkování se dotknou především řidičů aut. Ovlivní ale také provoz některých tramvajových a autobusových linek.

Ovocný trh bude uzavřen od 06:00 do 17:00, dolní část Václavského náměstí od 06:00 do 18:00 a Staroměstské náměstí od 06:00 do 17:15. Již před závodem budou uzavřeny také ulice Celetná, Pařížská, 17. listopadu nebo Mánesův a Čechův most.

Do ukončení závodu přibližně v 16:00 budou postupně uzavírány další ulice na trase maratonu.

"Jednotlivé úseky budou uzavřené na nezbytně nutnou dobu a poté, co jimi proběhne poslední závodník, bude v těchto úsecích provoz opět obnoven," uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté žádají řidiče, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství, a pokud možno se až do odpoledne vyhýbali oblasti, kudy maraton vede.

Na omezení kvůli běhu by se dnes měli připravit také cestující v hromadné dopravě. Dopravní podnik doporučuje používat v centru města přednostně metro, které bude mít posílený provoz.

Podle informací na webu pražského Dopravního podniku budou zhruba od 08:45 kvůli závodu změněny trasy tramvajových linek 1, 2, 12, 15, 17, 18 a 25. V dalších hodinách přibližně až do 16:10 se uzavírky dotknou navíc linek 3, 5, 7, 9, 14, 16 a 22 a celý den bude přerušen provoz linek 23 a 41. Přerušení provozu, nebo odklon čekají rovněž autobusové linky 176, 192, 194 a 207.