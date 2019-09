Praha 3 nesouhlasí s výstavbou domů podle návrhu Jiřičné, o výšku prý nejde

Foto: Central group

Radnice Prahy 3 nesouhlasí se změnou územního plánu, která by umožnila výstavbu Centra Nového Žižkova podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Má stát na místě bývalého areálu Telecomu v Olšanské ulici.

Praze 3 vadí velikost plánovaných domů a také bude mít podle zastupitelů negativní dopad na dopravu. Zastupitelé v úterý schválili negativní stanovisko ke změně územního plánu. Domy až pro tisícovku obyvatel plánuje stavět společnost Central Group.

V areálu plánuje developer stavět několik výškových domů. Nejnižší z věží má mít kolem 80 metrů, prostřední zhruba 90 metrů a nejvyšší nepřesahuje 100 metrů. Radnici vadí právě výška budov. Podle ní by byl ideální vznik klasické blokové zástavby se šesti podlažími a maximální výškou některých částí bloků do sedmého osmého patra. Stávající budova Telecomu (Cetinu) měří 96 metrů.

Pokud by domy vznikly, podle radnice by to zhoršilo dopravní situaci v okolí. "My se nechceme vymezovat proti projektu jako takovému a hodnotit vzhled, nejsme proti výstavbě, ale díváme se na to tak, že chceme, aby to území uneslo dopravní zatížení a občanskou vybavenost, které výstavba bude generovat. Chceme jen to, aby se prokázalo, že to tam lze postavit, aniž by se razantně zhoršila dopravní obslužnost. Nejde o výšku, ale o to, kolik se tam dá postavit podlažní plochy. Chceme infrastrukturní stavby, které nám dají záruky," uvedla mluvčí radnice Michaela Luňáčková.

Majitel developera Dušan Kunovský už dříve řekl, že výška budov je v Praze vždy velkým tématem. "Ale kde jinde by měly vznikat vyšší stavby než na místě, kde už dnes stojí výšková telekomunikační budova a kde jsou na dominantní stavbu všichni v Praze už zvyklí," uvedl tehdy Kunovský. Vhodnost výškové zástavby v tomto místě podle něj prokázala i mezinárodní architektonická soutěž, ve které se většina návrhů pohybovala kolem stovky metrů, často až do 130 metrů.

Problémem domů je podle usnesení zastupitelů také fakt, že s podobnou zástavbou nepočítá chystaný Metropolitní plán, který začne platit od roku 2023. Doporučována je typicky městská zástavba, nikoliv solitérní věžové domy. Domy by navíc narušily horizont města.

Rozhodnutí Prahy 3 ale neznamená, že územní plán nebude změněn. O změně totiž rozhodují zastupitelé hlavního města a vyjádření radnice je jedním ze stanovisek. Současné vedení Prahy ale v minulosti několikrát uvedlo, že nebude rozhodovat proti vůli radnic. V případě, že hlavní město změnu zamítne, developer může projekt upravit a zažádat o ni znovu.

V areálu bývalého Telecomu v Praze na Žižkově má vyrůst zhruba 1000 bytů asi za šest miliard korun. Z plochy o 39 500 metrů čtverečních má téměř 70 procent tvořit veřejný prostor se zelení. V dolních patrech bytových domů budou komerční prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. Součástí projektu je také mateřská škola se zahradou a dětským hřištěm.

