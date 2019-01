Noční starosta: U hospod by mohli stát sekuriťáci a umravňovat lidi, kteří tam kouří

Od pondělí má Praha zcela novou funkci nočního starosty. Radní jím zvolili Jana Šterna, jehož úkolem bude omezit neblahé dopady nočního života. A už nyní v rozhovoru pro Aktuálně.cz jmenuje několik nápadů, o kterých bude s městskými částmi, strážníky či majiteli barů diskutovat. Ať už jde o stanovení zavírací doby podniků v určitých lokalitách, "sekuriťáky" před hospodami, nebo výhledově o odklonění nočního života mimo centrum hlavního města.

Pod funkcí nočního starosty si člověk představí někoho, kdo je v noci vzhůru a dohlíží na pořádek ve městě.

Jako takový ponocný? To ne. Styl mé práce je analyzovat problémy nočního života, zformulovat je a navrhnout opatření, která pomůžou negativní jevy řešit. Zároveň chci být mediátorem mezi jednotlivými aktéry nočního života a být schopný je přivést k jednomu stolu tak, aby se problémy řešily na komplexnější úrovni. Není to o tom, že bych chodil po ulici a lidem po desáté hodině říkal, ať jsou zticha. To doufám, že po mně nikdo neočekává.

Říkáte, že budete problémy nočního života analyzovat. Víte ale už nyní, co Prahu v této oblasti nejvíce trápí?

Jsme sice na začátku, ale je tu pár oblastí, které jsou jasně problematické. Takovým symbolem je Dlouhá ulice a její okolí. Jsou tam problémy s rušením nočního klidu a přetížením celé oblasti z hlediska nočního života. To je jedno z prvních témat, kterému bychom se chtěli věnovat.

Jak chcete tamější problémy řešit?

V Dlouhé je problém s množstvím lidí, kteří přechází z klubu do klubu, kterých je tam hodně. Vzniká tím neustálé rušení nočního klidu. V tuto chvíli se snažíme jednat s městskou policií o zvýšení přítomnosti strážníků v Dlouhé ulici.

Druhou věcí je návrh vyhlášky, která by umožňovala městským částem stanovit zavírací dobu v určitých lokalitách. To je návrh, který vznikl na magistrátu za minulého vedení. V tuhle chvíli probíhá připomínkové řízení ze strany městských částí, které by mělo skončit v březnu. A pak se bude dál jednat, jaká bude výsledná podoba vyhlášky. Je to jedna z věcí, která by asi v dohledné době měla přijít na světlo světa.

To znamená, že by kluby v určitých místech v některých dnech měly otevřeno třeba jen do půlnoci?

Já nevím. Návrh, který vznikl, je hrozně obecný. Teď je na městských částech, aby se k tomu vyjádřily, navrhly, jakou podobu by si ony představovaly. Těch variant je spoustu, my to samozřejmě řešíme. V tuhle chvíli se s tím městské části seznamují a vytváří si na to nějaký názor.

Takhle to zní jako přísné opatření a řada lidí může argumentovat svobodou podnikání.

Já tomu rozumím. Četl jsem důvodovou zprávu, kde se autor s těmito výtkami, které jsou logické, vypořádává. Já nejsem právník, takže nejsem schopný říct, jestli je tato otázka vyřešená, nebo ne. Vyhláška je v tuhle chvíli ve formě návrhu. Je možné, že neprojde. Nějaká její konkrétní podoba se bude řešit po březnu. Je to něco, co vzniklo ještě za minulého vedení magistrátu, podědili jsme to a teď s tím nějakým způsobem pracujeme.

To je jedno z možných opatření. Máte v hlavě ještě nějaká další, o kterých uvažujete?

Jsem přesvědčený, že komplexní problémy se nedají řešit jedním řešením, které by mávnutím kouzelného proutku situaci rozseklo. Pozitivní efekt může vzniknout synergií dílčích opatření, které každé samo o sobě třeba nebude znít zásadně, ale dohromady budou vytvářet pozitivní změnu. Na čem pracujeme, je třeba systém turistických karet, které by chtěla Praha po vzoru jiných měst zavést.

K čemu bude taková karta sloužit?

Je to karta, která má především usnadnit turistům pobyt v Praze. Nabídnout jim nějaké slevy na jídlo, na vstupenky. Součástí toho by měla být aplikace, která je z našeho pohledu důležitá kvůli tomu, že nám umožní vytvořit kanál, přes který budeme moct s turisty komunikovat na přímo. Od začátku jim přes něj řekneme, jaká jsou tady pravidla, co v Praze jde a nejde.

Mnoho turistů, co sem přijede, si třeba myslí, že tady není problém po desáté hodině dělat nepořádek v ulicích. A věřím, že spoustu z nich - samozřejmě ne všechny -, když s nimi budeme komunikovat a pracovat, tak přimějeme k tomu, aby se chovali slušně. To je jedno z dílčích opatření, které nějakým způsobem přispěje ke zlepšení situace.

Další prostor pro zlepšení vidím ve větším zapojení majitelů a provozovatelů do dodržování klidu před jejich podniky. Nějaká forma sekuriťáka, který bude stát před podnikem a bude uklidňovat nebo umravňovat lidi, kteří si tam přišli zapálit.

To trochu připomíná noční hlídky svalnatých mužů, které dohlížely na noční klid a upozorňovaly lidi, když ho porušovali. Je možné, že se vrátí do ulic?

Tohle není směr, kterým se chceme ubírat. Primárně chceme pracovat s městskou a státní policií o navýšení jejich přítomnosti v inkriminovaných hodinách. Druhou věcí je ono zapojení samotných podniků. Ale tyhle hlídky vracet nechceme.

Někteří z již bývalých radních mluvili také o zákazech prodeje alkoholu ve večerkách v nočních hodinách. Je možné, že to zavedete?

K tomuhle bohužel nemám ještě co říct, my jsme to ještě neřešili. Neříkám ne ani ano, o tom jsme se ještě nebavili, protože těch témat je spoustu. Určitě to budeme řešit, ale v tuhle chvíli to nebylo na pořadu dne.

Co už jste však řešili, je to, že se budete snažit dostat kluby a bary do míst, kde jejich návštěvníci nebudou rušit místní. Jak toho chcete dosáhnout?

To je dlouhodobější vize. Je to něco, co souvisí s tím, že si uvědomujeme, že historické centrum je z hlediska nočního života velmi přetížené. Prostor, který vidíme, je v objektech, brownfieldech nebo plochách, které patří městu a které by v rámci restrukturalizace mohly být vhodné k tomu, aby tam vznikly podniky pro noční život.

Dávalo by smysl, že problém přetíženého centra se bude částečně řešit tím, že lidi budou mít prostor někde mimo, kam se budou moct v průběhu večera přesunout a pokračovat v zábavě až do rána. Na tom není nic špatného. Rozhodně je ale pro všechny obyvatele výhodnější, když se to děje mimo oblasti, kde žijí lidé a kde tyto lidi ruší. Na tom vydělají všichni. Ale to je dlouhodobá vize. Nebavíme se o opatřeních v řádech měsíců, to je součást nějaké širší strategie.

Radní Hana Třeštíková říkala, že turisté sem jezdí hlavně za levným alkoholem. Jak dosáhnout toho, aby sem jezdili i kvůli něčemu jinému?

Je to samozřejmě komplikovaná záležitost. Způsoby, jak se toho dobrat, jsou složité a vyžadují součinnost mnoha složek a strategií, které přesahují to, čím se budu zabývat já. Tohle je běh na dlouhou trať, který přesahuje moji agendu.

A je vůbec špatně, že sem lidé jezdí za levným alkoholem, když na tom město a jeho obyvatelé díky jejich útratám vydělávají?

Spíš jde o to, změnit strukturu turistů. Posílit ten typ turistů, kteří sem jezdí opakovaně, jezdí sem na delší dobu nebo sem jezdí za kulturou. Ti tady samozřejmě peníze také utratí, ale nejsou s nimi spojená negativa. O to jde. Změnit image města, aby lákala i kultivovanější návštěvníky.