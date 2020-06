Foto: S kosou v půl šesté ráno do Stromovky. Parkem se rozléhalo naklepávání a zpěv

V pražské Stromovce se v pátek brzy ráno sešli už posedmé lidé, kteří hledají radost, pohyb a odreagování v kosení trávy.

Po deštivých dnech přišlo v pátek krásné letní počasí, které umožnilo, aby se zájemci už posedmé pustili do sečení květnaté louky v pražské Stromovce v místech bývalého rybníka. Jde už o tradiční akci, která vznikla díky spolupráci Lesů hl. m. Prahy a nadšenců, které zastupuje Petra Tajovský Pospěchová.

"Chodila jsem do stejné kavárny jako Bára Berecová, která je vedoucí údržby ve Stromovce. Z legrace jsem jí řekla, že je škoda, když na takové krásné louky berou sekačky, a že bychom je kosou pěkně pokosili. Ona přišla za čtrnáct dní a hlásila: Mám pro vás louku," vzpomínala na začátky Petra.

Jedna premiéra ale byla i letos. Zahradníci, kteří se starají velmi pečlivě o Stromovku, tentokrát použili speciální osivovou směs, takže louka nebyla jen plná trávy, ale také krásných květin. Nebylo divu, že zájem o květiny byl hodně velký, některé dívky ještě dlouho na louce zůstávaly a nasbíraly si jich plnou náruč. Byly i takové, které si sedly do trávy a upletly si věnečky do vlasů.

Už tradičně nezní Stromovkou jen kutí a "šustění" kos, ale také lidová muzika. Kosení totiž přitahuje řadu příznivců lidové kultury, kteří mají rádi nejen tradiční styl života v duchu předků, ale vášnivě se věnují také lidové muzice. Proto se i letos sešli u louky muzikanti, z nichž někteří patří do Slováckého krúžku v Praze.

Když se dal on-line deník Aktuálně.cz do řeči s přítomnými lidmi, všichni se shodovali v tom, že začátek kosení v půl šesté ráno jim nijak nevadil. Naopak to pro všechny bylo vítané zpestření, zejména, když se po zamračených dnech ukázalo slunce. Ze všeho nejvíce se ale těšili na atmosféru, která bývá skutečně výjimečná. A pokud někdo přišel do Stromovky poprvé, netajil se tím, že za rok se objeví určitě opět. Samozřejmě s kosou.