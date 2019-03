Milion stromů pro Prahu bude. Zeleň přibude do každé opravované ulice, tvrdí náměstek

Jedním z předvolebních slibů, na který piráti v Praze lovili voliče, byl záměr vysázet v metropoli milion nových stromů během následujících dvou volebních období. Jeho splnění má na starosti náměstek Petr Hlubuček (STAN). V ulicích podle něj ročně přibude několikanásobně více stromů, než tomu bylo v předchozích letech. Novou zeleň dostane každá opravovaná ulice. Mimo to budou na okraji metropole vznikat nové lesy.

Pirátský slib vysadit během příštích osmi let milion stromů se mnohým zdál jako laciné plácnutí do vody a těžko uvěřitelné číslo. Jen pro představu, ve známém parku Stromovka je asi dvacet tisíc stromů, tedy pětsetkrát méně, než piráti slibovali.

Stačí však nahlédnout do údajů magistrátu z posledních let a ukáže se, že nejde o nesmysl, ale spíš o šikovný politický marketing. Za minulé volební období, tedy za poslední čtyři roky vládnutí předchozí koalice, totiž Praha vysadila celkem 420 tisíc stromů. Kdyby tak stávající vedení magistrátu pouze pokračovalo stejným tempem, dostalo by se za osm let na číslo 840 tisíc a od toho už k milionu není daleko.

Háček je v tom, že většina z milionu stromů se zřejmě neobjeví tam, kde by je možná Pražané po oznámení pirátů čekali. Ze zmíněných již vysazených 420 tisíc stromů jich totiž jen 2100 roste v uličních stromořadích a parcích a dalších 1300 sazenic zasadilo město ve svých ovocných sadech. Přímo na očích tak mají obyvatelé a návštěvníci metropole méně než procento z celkové výsadby.

"Nejvíce stromů bylo nově vysázeno v rámci zalesňování původně zemědělské půdy," vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman. Šlo převážně o městské pozemky v částech města, které jsou od širšího centra poměrně vzdálené, jako jsou Vinoř, Běchovice či Slatina.

Tento poměr by se však podle náměstka pro životní prostředí Petra Hlubučka (STAN) měl v příštích letech změnit. Přiznává, že stále se budou stromy nejvíce sázet na okraji města, ale přibýt jich má také v ulicích.

"A to řádově. Všude tam, kde budeme rekonstruovat technickou infrastrukturu města, což jsou převážně sítě uložené v ulicích, počítáme kromě chodníků, zastávek a mobiliáře také s instalací zeleně. Skutečně všude," říká Hlubuček. Příkladem má podle něj být třeba Vinohradská ulice, jejíž rekonstrukce začne zanedlouho.

Za tímto účelem teď město připravuje akční plán výsadby na příští osmileté období a podílet se na něm mají jak městské části, tak firmy jako Lesy Praha, Dopravní podnik i TSK.

Další tisíce stromů zasadí hned na jaře

Pokračovat má i výsadba nových lesů a parků. "Tam, kde šlo sázet okamžitě, se už sázelo minulé volební období. Teď nás čekají spíše složitější území, kde je třeba hlubší diskuze s městskými částmi a s majiteli pozemků a mnohdy změny územních plánů. Ale jsem přesvědčen, že se za těch osm let na milionu vysazených stromů dostaneme, a dokonce ho výrazně překročíme," říká Hlubuček.

Jen na jaro letošního roku má podle mluvčího Hofmana magistrát připravené projekty na zalesnění několika území v pražských Satalicích, Běchovicích a Holyni přibližně 130 tisíci stromky. Na obnovu pražských parků má pak pro letošek město v rozpočtu 68 milionů korun, dokončena má být například revitalizace Stromovky.

Jeden strom za 30 tisíc

Zatím není jasné, kolik bude slibovaný milion stromů Prahu stát. Záležet totiž bude právě na tom, kolik z nich přibude přímo v ulicích. Zatímco totiž lesnická sazenice vyjde jen na několik desítek korun, výsadba solitérního stromu v parku už stojí 10 až 15 tisíc dle jeho druhu a velikosti, a za jeden exemplář v pouličním stromořadí město zaplatí dokonce minimálně 30 tisíc korun. "Náš sedmdesátimiliardový rozpočet to ale rozhodně unese," ujišťuje Hluboček.

Úvahy o pražských stromech navíc komplikuje i to, že nikdo nestanovil, co lze za strom počítat a co už ne. "Stávající počet stromů v Praze se tak dá pouze odhadovat, a to skutečně jen řádově. Logicky jsou započítávány i stromy na lesních pozemcích, a tak jdou počty do milionů. Pravděpodobně je stromů v Praze více než deset milionů," uzavírá Hofman.