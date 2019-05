Kvůli opravě mostu nejezdí do konce května tramvaje mezi Nuslemi a Vršovicemi

Provoz tramvají mezi dvěma pražskými částmi je přerušen do konce května kvůli opravě železničního mostu v Otakarově ulici. Pražský dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou linku X7 pro denní provoz a X95 pro noční provoz. Postupně by měl být částečně omezen i automobilový provoz.

Po dobu opravy mostu jezdí tramvaje po objízdných trasách. Linka číslo 4 je ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Čechovo náměstí prodloužena přes Koh-i-noor po trase linky číslo 7 do obratiště Černokostelecká, kde končí. Linky číslo 6, 7 a 24 jsou z centra zkráceny do zastávky Otakarova, dále pokračují na náměstí Bratří Synků, odkud se vrací do centra.

Linka číslo 23 je ve směru od Královky ze zastávky Čechovo náměstí prodloužena přes zastávku Koh-i-noor na konečnou stanici Kubánské náměstí.

Noční linka číslo 95 je ze směru Vozovna Kobylisy zkrácena do zastávky Otakarova. Nástupní stanice pro opačný směr bude v obratišti na náměstí Bratří synků. Noční linky číslo 93 a 96 jsou ve směru do centra vedeny přes zastávku náměstí Bratří Synků.

Po dobu výluky bude přes den fungovat linka číslo 37, která pojede z Čechova náměstí do zastávky Černokostelecká. V nočním provozu pojede linka číslo 90 z Čechova náměstí do zastávky Ústřední dílny DP.

Změny se týkají také autobusů. U linek číslo 124 a 139 je do 20. května přemístěna zastávka Bohemians do zastávek linek náhradní autobusové dopravy X7 a X95. Další podrobnosti jsou na webu dopravního podniku.