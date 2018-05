před 1 hodinou

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků doporučuje hlavnímu městu zbourat Libeňský most a vystavět nový. Most je podle komory neopravitelný. Vyplývá to z dopisu, který komora zaslala primátorce Adrianě Krnáčové (ANO). Ve čtvrtek by o osudu mostu měli jednat pražští zastupitelé. Podle techniků a inženýrů neodpovídá stav mostu a využití materiálů současné době a požadovaným normám. Nekvalitní je například beton nebo v klenbách chybí výztuže. Stejně tak prý nelze dosáhnout normou požadované zatížitelnosti. Konstrukce mostu je za koncem své životnosti. V dopise rovněž uvedli, že se z osudu mostu stal předmět politického boje.

autor: ČTK | před 1 hodinou