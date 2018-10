Policie navrhla obžalovat šest cizinců, kteří v dubnu znásilnili turistku v Praze

před 33 minutami

Policisté navrhli obžalovat šest cizinců, kteří podle nich počátkem dubna znásilnili turistku v hotelu v pražské Náprstkově ulici. Návrhem se nyní bude zabývat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Mužům hrozí až deset let vězení. "Návrh na obžalobu byl podán na muže ve věku od 20 do 24 let pro trestný čin znásilnění spáchaný ve spolupachatelství, za což hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi," uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Podle dřívějších informací policie se turistka s jedním z mužů seznámila v noci z 1. na 2. dubna letošního roku v baru. Domluvili se, že půjdou k němu na pokoj, muž ale následně přivedl svých pět kamarádů. Poté ženu údajně znásilnili.