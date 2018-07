Na Přerovsku havaroval vyhlídkový balon, přerušil dodávku elektřiny. Nikdo nebyl zraněn

Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody vyšetřují policisté ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Přerov - Dodávku elektrického proudu do dvou obcí přerušila v pátek večer havárie horkovzdušného balonu, který musel neplánovaně přistát u Žeravic nedaleko Přerova a přetnul tam dráty elektrického vedení.

"Nikdo z osmičlenné posádky balonu nebyl zraněn," řekl policejní mluvčí František Kořínek. Okolnosti havárie balonu vyšetřuje policie spolu s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Nehoda horkovzdušného balonu se u Žeravic stala v pátek krátce před 18:00. "Vyhlídkový let balonu z Olomouce byl dle jeho pilota nucen přistát z důvodu hrozící lokální bouřky. Při přistávacím manévru však údajně vlivem neočekávaného poryvu větru a turbulence mělo dojít k náhlému propadnutí balonu v letové výšce," uvedl Kořínek.

Koš balonu narazil do střechy domu a následně i do elektrického vedení. "Poškozením hřebenové tašky na domě vznikla škoda předběžně vyčíslená na tisíc korun. Přetržením elektrického vedení a následného přerušení dodávky elektřiny do obce Žeravice a části obce Kokory byla způsobena dosud nevyčíslená škoda," podotkl Kořínek.

Alkohol u čtyřiapadesátiletého pilota balonu policisté vyloučili dechovou zkouškou. "Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření, které policisté provádí ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Případná právní kvalifikace nebyla dosud stanovena," řekl Kořínek.