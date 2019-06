Hasiči likvidovali rozsáhlý požár ve vojenském prostoru Libavá

Škodu za několik milionů korun způsobil rozsáhlý požár, který v noci na dnešek postihl zhruba desetihektarovou plochu ve vojenském prostoru Libavá. Na místo se sjelo 15 jednotek hasičů a vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu.

Hasiči na místě stále zasahují a postupně postižená místa rozhrabují a zalévají vodou. Požár byl podle mluvčího hasičů velmi náročný i kvůli nepřístupnému terénu, kam nemohly zajet cisterny. Přednosta újezdního úřadu Ladislav Zakuťanský dnes ČTK řekl, že požár neměl souvislost s vojenskou činností.

K požáru hasiči vyjeli v sobotu před 20:00. "Jedná se o opravdu náročný extrémně kopcovitý terén, s těžkou dostupností dojezdu cisternových vozidel. Hasiči během nočních hodin s pokračováním do rozednění postupně nejvíce zasažená místa procházeli rozhrabávali a důkladně prolévali vodou," informoval dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Hasičům se krátce před 06:00 podařilo požár lokalizovat. "Za denního světla se jasněji odkryla skrytá hoření a rovněž plocha požářiště s místy většího plamenného hoření. Během ranních hodin došlo k prostřídaní zasahujících jednotek. Jedná se o časově velmi náročný zásah odhadovaný na několik hodin postupné likvidace, včetně dlouhodobého dohledu vlastníky," doplnil Hošák.

Nyní je požár podle něj rozdělen na dva úseky a čerpací stanoviště, hasiči velkou plochu požářiště procházejí, rozhrabávají a prolévají vodou.

"Bylo to na Velké Střelné, ve vojenském prostoru. "Od Města Libavá je to zhruba pět kilometrů směrem do vojenského prostoru, takže nás se to netýkalo," řekl ČTK místostarosta Města Libavá Pavel Dvořák.

Přednosta újezdního úřadu Ladislav Zakuťanský upřesnil, že požár zasáhl území zhruba devíti hektarů. "Příčina je nejasná. O víkendu výcvikovém prostoru nebyl ani voják, nestřílelo se, požár tak nebyl důsledkem vojenské činnosti," řekl ČTK Zakuťanský.

Příčina vzniku požáru se podle Hošáka vyšetřuje. "Škody prozatím nejsou přesně vyčísleny, ale jsou odhadovány v milionech korun. Zahořely mladé porosty i osazení zhruba desetiletého stáří," dodal mluvčí Hošák.