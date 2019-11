V liberecké nemocnici zemřel muž zraněný při výbuchu v Hamru, druhý je vážně zraněný

Úterní neštěstí v provozovně likvidace nebezpečných odpadů firmy Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku má jednu oběť. Ve čtvrtek zemřel na následky zranění muž hospitalizovaný v Liberci. Zranění muž utrpěl při výbuchu po nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší.

Při neštěstí v Hamru na Jezeře byli v úterý vážně zraněni dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Jednoho z nich záchranáři převezli v kritickém stavu na ARO liberecké nemocnice. "Jeho stav byl od počátku vážný, dnes zemřel na následky svých zranění," uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Druhý těžce zraněný je ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života v nemocnici na pražských Vinohradech. Další pracovník utrpěl středně těžké poranění a pět lidí bylo podle záchranářů zraněno lehce. Ošetření muselo po zásahu vyhledat také deset záchranářů.

Policie zatím neví, co výbuch způsobilo. Událost prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, zatím nikoho neobvinila. Okolnosti neštěstí prověřuje také Státní úřad inspekce práce. Speciálně sestavený kontrolní tým zahájil činnost ve středu. Kdyby zjistil závažná porušení bezpečnostních předpisů, hrozí zaměstnavateli pokuta až dva miliony korun, řekl mluvčí inspekce Richard Kolibač.

Speciálně sestavený kontrolní tým Oblastního inspektorátu práce Ústeckého a Libereckého kraje se podle Kolibače zaměří především na okolnosti a příčiny vzniku mimořádné události. "A rovněž na dodržování všech pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Protože šetření momentálně probíhá, nemůžeme v tuto chvíli poskytnout žádné další podrobnosti," doplnil mluvčí inspekce. Vyšetřování nějakou dobu potrvá, se závěry budou inspektoři čekat na odborné posudky.

V areálu ve Staré Lužici v Hamru na Jezeře působí firma Purum od roku 2002 a dosavadní provoz označil jednatel Daniel Kraft za bezproblémový. Ani on neví, co se tam v úterý stalo. Na kontrolu do provozovny zamíří v nejbližší době pravděpodobně také liberečtí pracovníci České inspekce životního prostředí, i když letos už tam byli.

"Jezdíme na kontroly spolu s krajem, protože je to zařízení, které spadá pod integrovanou prevenci. Byli jsme tam v červnu tohoto roku a nebylo zjištěno žádné pochybení," řekl ředitel libereckého inspektorátu Martin Kmoch.