Policie řeší nehodu, při níž zemřela matka a dvě děti. Objevilo se video údajné dcery

Páteční nehodu u Mníšku na Liberecku, při které zemřela matka a dvě děti předškolního věku, vyšetřuje policie pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Na webu to oznámila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V sobotu se na sociálních sítích objevilo video údajné dcery řidičky, v němž naznačila, že její matka mohla nehodu způsobit úmyslně. Zemřely při ní její dvě mladší sestry. Dívka na videu také obvinila orgány sociální správy z neschopnosti.

"Nemohu se k videu vyjadřovat," řekla v neděli Sochorová. K určení příčiny smrti všech tří zemřelých byly nařízeny soudní pitvy. "Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a věku nezletilých dětí nebudeme nyní poskytovat žádné další detailnější informace k okolnostem této velmi tragické události," doplnila.

Video, které se objevilo den po tragické nehodě, natočila údajná nejstarší dcera řidičky. Uvedla, že matka chtěla ublížit otci dětí, kterému soud minulý týden dvě mladší dcery svěřil do péče. Otec jejích mladších sester, ona sama i další členové rodiny podle dívky na videu opakovaně upozorňovali státní úřady i policii, že matka není psychicky v pořádku a že je schopná dětem ublížit. "Nebyl na to brán zřetel, nikoho to nezajímalo," doplnila.

Řekla také, že video natočila jako varování, kam neschopnost sociálních úřadů může vést. Jmenovala orgán sociálně-právní ochrany dětí a středisko výchovné péče, jejichž zástupci stáli za matkou navzdory znaleckým posudkům psychologů a psychiatrů, podle kterých matka dcery psychicky týrala a manipulovala. Tyto úřady podle dívky nadržují matkám a jednají v jejich zájmu, ne v zájmu dětí. Sociální systém v Česku není schopen adekvátně vyhodnotit situaci, dodala.

Osobní auto se mezi Libercem a Frýdlantem srazilo s popelářským vozem v pátek ve večerních hodinách. Na místě zemřela matka a jedno z dětí. Druhé dítě zemřelo při leteckém transportu do nemocnice. Řidiče popelářského vozu převezli záchranáři do libereckého traumacentra.