Liberec ve svých domech vybuduje 57 sociálních bytů. Bude to stát 43 milionů, většinu zaplatí unie

Byty budou určeny pro rodiny s nízkými příjmy a lidi v bytové nouzi. Většinu nákladů chce Liberec zaplatit z evropské dotace, podíl města by měl být deset procent.

Liberec - Liberec připravuje kompletní přestavbu šesti svých bytových domů. Za více než 43 milionů korun v nich chce letos vytvořit 57 sociálních bytů pro rodiny s nízkými příjmy a lidi v bytové nouzi. Informoval o tom dnes mluvčí města Jan Král.

"Předpokládáme, že všech 57 nových sociálních bytů bude k dispozici do konce letošního roku," uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář (Změna pro Liberec).

Rada města nyní schválila podání žádosti o dotace na rekonstrukci prvních tří domů - v ulicích Milady Horákové, Proboštská a Žitavská. "Přestavbou vyhovujících nebytových prostor a bytů o velké podlahové ploše, které budou při rekonstrukci rozděleny na byty dva, vznikne celkem 30 nových sociálních bytů se základním vybavením," uvedl Král. O evropskou dotaci pro další tři domy, s nimiž projekt počítá, město požádá v březnu.

Jde o projekt zařazený do Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Výsledkem by mělo být 100 nových sociálních bytů v Liberci. Další vhodné prostory ale město nemá, zbývající byty chce proto radnice postavit nebo odkoupit. Radnice předpokládá, že celkové náklady na projekt budou kolem 155 milionů korun.

Stotisícový Liberec má k dispozici zhruba 1200 bytů, drtivá většina z nich je ale obsazená. "Potřebujeme kapacitu rozšiřovat. Naše bytová politika je spíše pasivní, nemáme žádný prázdný byt a obsazujeme jen to, co se uvolní," řekl již dříve ČTK náměstek pro sociální oblast Ivan Langr (býv. Změna pro Liberec). Při přidělování městských bytů mají přednost nízkopříjmové rodiny s dětmi, lidé žijící v nevyhovujících podmínkách, ohrožení sociálním vyloučením nebo se zdravotním handicapem. Za uplynulé dva roky podle Langra získalo městský byt kolem 400 lidí, kteří by na komerčním trhu neuspěli.