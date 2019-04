Archeologická senzace. Při stavbě obchvatu Opočna našli přes 3000 let stará sídliště

před 44 minutami

Archeologové v trase budoucího obchvatu Opočna na Rychnovsku objevili pravěké osídlení i hroby. Dvě sídliště předběžně datují do doby bronzové, jeden hrob do pozdní doby kamenné a druhý do 4. století našeho letopočtu. ČTK to řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Archeologové od března postupně pracovali na třech různých místech budoucího obchvatu. "Obě sídliště patří kultuře popelnicových polí. Lze je předběžně datovat do doby okolo 1000 před naším letopočtem," řekla ČTK Beková. Za pozoruhodné označila dva hroby, které na staveništi silnice se svým týmem objevila. Jeden starší by měl patřit kultuře se šňůrovou keramikou z doby kolem roku 2000 před naším letopočtem a druhý žárový do začátku éry stěhování národů, tedy přibližně do 4. století našeho letopočtu. Nálezy archeologové stále analyzují. žárový hrob pochází z pozdní doby římské nebo z počátku stěhování národů "Pokud se potvrdí, že, bude to senzace. V Podorlicku by šlo o teprve druhý nález z tohoto období," řekla ČTK Beková. První byl před sedmi lety objeven asi 50 metrů od současného nálezu žárového hrobu. Podle Bekové by to mohlo znamenat, že oba byly součástí "rozvolněné nekropole" z počátku doby stěhování národů. "To by bylo v regionu skutečně unikátní. Na konečné závěry si ale musíme ještě počkat," řekla ČTK Beková. Opočensko patří v Podorlicku k jedné ze dvou významných sídelních oblastí zemědělského pravěku. Druhá je v okolí Kostelce nad Orlicí. První etapa obchvatu třítisícového Opočna začala začátkem dubna. Obchvat je přeložkou silnice druhé třídy číslo 298, která zatím vede centrem města. Budovaná severní část obchvatu je dlouhá 2,16 kilometru a začne na kruhovém objezdu, který vznikne na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Za městem se napojí na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku. Letos jde o významnou stavbou krajské silniční sítě. Hotová by měla být do srpna 2020 a celkem přijde na 145 milionů korun.