Do brněnského babyboxu někdo odložil holčičku, lékaři ji pojmenovali Lenka

před 1 hodinou

Do babyboxu v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří v úterý odpoledne někdo odložil novorozenou holčičku. Podle prvních informací je dítě zdravé. V tiskové zprávě to uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Holčička od něj dostala jméno Lenka. Je letošním druhým dítětem odloženým v Česku do babyboxu, celkově 148. Lékař ve službě Petr Lavický uvedl, že děťátko váží 2480 gramů, je na první pohled zdravé, nevykoupané, zabalené v dece. Byl u něj přiložený útržek papíru s poznámkou "*21. 2. 2017, 17:15 hod." "Pupečník má zavázaný provázkem, myslím, že je to špagátek, jaký se dává na buřty!" uvedl lékař. V Brně jde celkem o 16 dítě v babyboxu, z toho 11 bylo holčiček.

autor: ČTK