AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

České dráhy musely kvůli pádu železničního sloupu do kolejiště uzavřít železniční koridor z Prahy do Kolína. "U železniční zastávky Nová Ves u Kolína spadl na obě koleje trakční sloup, příčiny pádu vyšetřujeme," řekl Pavel Tesař z odboru komunikace Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Všechny dálkové vlaky jedou objízdnou trasou přes Lysou nad Labem. Regionální spoje mezi Kolínem a Velimí nahradí autobusová doprava. "Odstraňování sloupu potrvá zhruba do 16 hodin," řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Omezení v dopravě se dotkne řádově desítek spojů. Ty dálkové už nyní nabírají více jak hodinové zpoždění.

Stožár, který zastavil provoz na železnici z Prahy na východ... pic.twitter.com/g3mkFujLng — Dispečer na dráze (@DZeleznicni) March 2, 2017

autor: Domácí