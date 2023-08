Rakušan ukáže Putinův hlad. Pečení ukrajinského chleba přispěje na odminovací stroj

Brutální likvidaci ukrajinského zemědělství režimem ruského prezidenta Vladimira Putina ukáže chystaná akce v Česku. Nese název Putinův hlad a lidé při ní budou moci například ochutnat pravý ukrajinský chléb. Z obilí, které vyrostlo na polích původně zaminovaných ruskými vojáky. Na interaktivní výstavě lidé uvidí i zničenou zemědělskou techniku ze země, která se už více než rok brání ruské agresi.

Úvodní webová stránku projektu označuje za viníka Vladimira Putina. Ruského vládce zobrazuje s prsty od krve a zdůrazňuje, že Rusko ničí ukrajinské zemědělství, které je důležitým exportním odvětvím ekonomiky země. "Hlad je nejlepší kuchař a Putin to ví. Nejdříve uzavřel černomořské přístavy, kudy proudila většina produkce," píší autoři projektu, za kterým stojí především české ministerstvo vnitra. Rusko zaútočilo na Ukrajinu loni v únoru, od té doby se napadená země brání.

"Od začátku upozorňujeme na bezpečnostní rizika spojená s ruskou agresí. A riziko hladu s ničením ukrajinské zemědělské půdy i přístavů je určitě věc, o které je nutné veřejnost informovat," vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN pro Aktuálně.cz. Už dříve umožnil pověsit na budovy ministerstva plachtu zobrazující Putina v pytli na mrtvoly.

Jedna část projektu nazvaná Putinův hlad začne příští čtvrtek v Muzeu potravin a zemědělských strojů v Ostravě. Návštěvníkům nabídne například možnost ochutnat ukrajinský chléb zvaný paljanica.

Následovat bude výstava, kterou muzeum otevře v září. "Dali jsme jí název Ukrajinská pole orná a válečná. Termín otevření ještě dolaďujeme, ale mělo by to být koncem září. Chceme lidem představit, jak fungovalo ukrajinské zemědělství před vypuknutím konfliktu, jaké problémy musí překonávat a jak se dotýkají jiných zemí, které jsou na něm závislé," sdělil šéf ostravského muzea Ivan Berger.

Ministr Rakušan je přesvědčený, že výstava pomůže Čechům poznat rozsah katastrofy, kterou Rusko zavinilo. "Návštěvníci budou moci zhlédnout zrůdnost invaze na reálných artefaktech z války," uvedl.

Ruská agrese způsobila ukrajinskému zemědělství obrovské škody. Část úrodné půdy na východě země je v rukou okupantů, stejně jako některé černomořské přístavy. V některých oblastech je obtížné sklízet úrodu kvůli minám a ruskému ostřelování. To vše způsobilo pokles ukrajinského vývozu kukuřice, pšenice, ječmene a rostlinného oleje. Produkce obilí na Ukrajině se v roce 2022 snížila přibližně na 53 milionů tun z 86 milionů tun v roce 2021.

V Ostravě budou vystaveny i vraky tří kusů zemědělské techniky z Černihivského regionu na severu země. "Kombajn, traktor a secí stroj symbolizují dopady konfliktu, který se nevyhýbá ani zemědělství a lidem v něm pracujícím," dodal ministr.

K vidění bude také krátký film ve virtuální realitě nazvaný The Look. Fields of Resilience. Diváky přenese přímo do poškozených zemědělských podniků. Odehrává se poblíž města Izjum v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Projde kdysi prosperující sklady obilí zdevastované ruskou invazí. Následky konfliktu jsou jasně viditelné na zemědělských podnicích a strojích.

Do Česka je pomohl dovézt Jakub König, který se jako dobrovolník dlouhodobě podílí na humanitární pomoci Ukrajině. "Dává mi smysl upozornit na fenomén této země jako obilnice světa," odpověděl na dotaz, proč se rozhodl k výstavě přispět.

"Když jsem vyrazil na místa, kde technika utrpěla zásahy, bylo to jako ve filmu. Jel jsem sám v noci sanitkou, sněžilo, přespával jsem na lůžku vzadu," popsal König. "Přemýšlel jsem, jestli to má smysl, ale myslím, že ano. Je důležité ukazovat, že v traktoru sedí kluk v mém věku, který jede po poli, a zasáhne ho raketa vystřelená ze stíhačky."

Lidé můžou přispět na pomoc Ukrajině

Pečení chleba vypukne v ostravském muzeu 24. srpna. "Přivezli jsme 300 kilogramů mouky z Ukrajiny, abychom upekli přibližně 574 chlebů. Odpovídá to počtu dní od chvíle, kdy Rusko zaútočilo," řekl spoluautor projektu Štěpán Daněk z ministerstva vnitra. První bochníky budou péct známé osobnosti z gastronomie jako Juliana Maškrtnica, Martin Hanus nebo Adéla Knapová.

Přímo na místě budou moci lidé přispět ukrajinským obráncům k nákupu odminovacího systému Božena. Sbírku lze také podpořit na webu Dárek pro Putina, kam lidé posílají peníze i na další techniku. Na systém Božena dosud přispěli zhruba osmi miliony korun z potřebných 15,3 milionu. "Chceme pomoci ukrajinským zemědělcům. Pořízením systému nevyhrajeme válku, ale zabráníme dalším zbytečným úmrtím," vysvětlil Daněk.

Podle něj je nyní Ukrajina nejvíce zaminovanou zemí na světě. "Experti odhadují, že úplné vyčištění by vyžadovalo 500 odminovacích týmů nepřetržitě po dobu 757 let. Tento stav ohrožuje civilisty a vytváří překážku pro zemědělství. Farmáři jsou vystaveni extrémnímu riziku a mnohdy nejsou schopni produkovat vůbec žádné plodiny," prohlásil.

Video: To by byla obrovská chyba. Analytička varuje před "teroristy" placenými Kremlem (13. 8. 2023)