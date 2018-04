Rusové poslali na vodu první plovoucí jadernou elektrárnu. Plovoucí Černobyl, zlobí se aktivisti

před 1 hodinou

Z ruského Petrohradu v sobotu vyplula první plovoucí jaderná elektrárna na světě určená ke komerčnímu využití. Jmenuje se Akademik Lomonosov a zatím není funkční. Je tažena do Murmansku, kde bude do jejích dvou jaderných reaktorů zavezeno jaderné palivo, informovala agentura DPA. Cílem elektrárny je přístav Pevek na Dálném východě, kde má městu dodávat energii od příštího léta. Ochránci přírody projekt kritizují, označují ho za "plovoucí Černobyl". "Jde o významný mezník nejen pro náš projekt, ale pro celosvětový jaderný průmysl. Plovoucí jaderné elektrárny umožní dodávat elektřinu do těch nejodlehlejších oblastí světa," uvedl Vitalij Trutněv, manažer Rosatomu zodpovědný za projekt.

autor: ČTK | před 1 hodinou