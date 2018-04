Zákaz dodávek do jaderné elektrárny v Íránu možná padne. Hezký dárek pro Izrael, kritizuje Kalousek

před 2 hodinami

Komunistům se po několika marných pokusech podařilo částečně uspět se svým návrhem na zrušení zákazu dodávek součástí pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránu. Sněmovna díky hlasování ANO, SPD, většiny pirátů a několika poslanců ČSSD odmítla návrh opozice na zamítnutí.

Praha - Máloco prosazují komunisté ve sněmovně s takovou vytrvalostí jako návrh zákona, kterým by zrušili zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Návrh dál a dál předkládali navzdory nezdarům a ve čtvrtek dopoledne slavili částečný úspěch.

Opozice totiž neuspěla s návrhem, aby byl tento komunistický návrh zamítnut hned v počátku. Při hlasování se k tomuto návrhu přihlásilo jen 48 poslanců, většina ostatních chtěla, aby o komunistické předloze jednaly výbory. Až poté se uvidí, jak nakonec návrh dopadne. Vzhledem k dosavadnímu postoji stran ale mají komunisté velkou šanci zrušení zákazu prosadit.

Opozice mimo jiné poukazovala na to, že Írán mnohokrát vyhrožoval zničením státu Izrael. "Pevně věřím, že poslanci hnutí ANO podpoří demokratickou zemi, tedy Izrael. Já vás k tomu vyzývám," naléhal Jan Bartošek z KDU-ČSL. Podobně vystupovali i další poslanci, například Zbyněk Stanjura z ODS.

Opoziční poslanci kritizovali také to, že vláda Andreje Babiše zaujala k návrhu komunistů neutrální stanovisko. Babiš ani další ministři se ve sněmovně k tématu vůbec nevyjádřili. Poslankyně ODS Jana Černochová opakovaně navrhovala, aby bylo projednávání bodu přerušeno, dokud se premiér nevyjádří. Při následném hlasování ale její návrh podpořilo jen 43 poslanců, potřeba bylo alespoň 70 hlasů.

"Nejsem schopný pochopit neutrální stanovisko vlády. Nedokáži pochopit, že je to vládě jedno, protože neutrální stanovisko znamená to, že je nám to jedno," stěžoval si šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Vám je to, pane ministře Brabče, opravdu jedno?" obrátil se Kalousek například na prvního místopředsedu vlády Richarda Brabce. Stejnou otázkou oslovil i další přítomné členy vlády. Nikdo ale nereagoval.

Komunisté protlačili do druhého čtení svůj návrh na zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšéhr v Íránu. Pomohli jim v tom poslanci ANO, Pirátů a KSČM. 14. května oslaví Izrael 70. výročí svého vzniku. Dostal od těchto stran "hezký dárek" k narozeninám. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 19, 2018

Při hlasování se ukázalo, že ve sněmovně komunisty podpořili kromě ANO také SPD, většina pirátů a několik zástupců ČSSD. Klíčová ale byla podpora ANO, které má zdaleka nejvíce poslanců. Protokol o hlasování ukázal, že pro zamítnutí hlasovali 4 členové STAN, 2 byli omluveni, 5 poslanců TOP 09, 2 omluveni, 8 poslanců KDU-ČSL, 2 omluveni, 6 členů ČSSD, 5 bylo omluveno a 4 se k hlasování nepřihlásili, 4 piráti, 11 se zdrželo hlasování, 4 se nepřihlásili a 3 byli přímo proti, 16 poslanců ODS, 5 nepřihlášeno a 4 omluveni a 5 poslanců ANO, 50 se zdrželo, 9 nepřihlášeno, 2 proti a 12 omluveno.

Zákon z roku 2000, který chtějí komunisté zrušit, se týká záměru jihočeské firmy ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Plánovaný obchod tenkrát kritizovaly Británie a Spojené státy, které měly podezření, že Írán zneužívá civilní programy ke krytí vojenských nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s elektrárnou v Búšehru.

V dubnu 2015 dosáhly světové mocnosti ujednání s Íránem, na jehož základě poté uzavřely dohodu o jeho jaderném programu. Na plnění dohody dohlíží Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která o rok později ve zprávě uvedla, že Írán své závazky dodržuje. Vláda jako celek zaujala neutrální stanovisko, negativní postoj mělo ministerstvo obrany.

Předloha čelí návrhu na zamítnutí a setkala se s kritikou především ze strany TOP 09 a KDU-ČSL. Návrh na zamítnutí vznesl již v úterý předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Naopak zrušení zákazu podporují zástupci podnikatelů.

S kritikou ve čtvrtek vystoupil například předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Odvolával se hlavně na slova íránského prezidenta Hasana Rúháního, který podle agentury Reuters řekl, že Írán si vyrobí nebo koupí jakékoliv zbraně, aby byl schopen se bránit, a nebude čekat na svolení.

Írán podle Kalouska nebude váhat, zda zařadí Česko na seznam svých cílů. "Jestli to propustíme do druhého čtení s úvahou, že vůbec jsme ochotni přemýšlet, jak budeme zásobovat svými dodávkami jaderný program zemi, která je připravena nám jít po krku, tak jsme vlastizrádci," prohlásil Kalousek. Nakonec si vyžádal přestávku na poradu svého klubu, čímž jednání sněmovny pro čtvrtek skončilo.

Zástupce navrhovatelů a předseda KSČM Vojtěch Filip jeho slova označil za demagogii. Podle něj se poslanci ničeho nedopustí, pokud předlohu propustí do dalšího projednávání. Mezinárodní agentura pro atomovou energii podle Filipa potvrdila i za účasti českých expertů, že jde o mírové využívání jaderné energie a že zneužití výroby nehrozí. Komunisté argumentují mimo jiné tím, že zákon brání normalizaci obchodních i ekonomických vztahů s Íránem a poškozuje český export.