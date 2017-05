Průzkum: 64 procent Rusů si přeje, aby zemi vedl nadále Vladimir Putin

před 34 minutami

Skoro každý druhý Rus by v prezidentských volbách volil Vladimira Putina, ale jen každý stý by hlasoval pro opozičního předáka Alexeje Navalného. Jedno procento hlasů by dostal i ministr obrany Sergej Šojgu. Tři procenta dotázaných se chystaly volit tradiční Putinovy soupeře, vůdce komunistů Gennadije Zjuganova a předáka nacionalistů Vladimira Žirinovského. Vyplývá to z průzkumu nezávislého střediska Levada, o kterém dnes informoval list Kommersant. Skoro polovina Rusů si však není jista, zda k volbám vůbec půjde, poznamenaldeník. Jen 22 procent dotázaných si přálo, aby Putina vystřídal v čele Ruska někdo jiný, 64 procent by chtělo ponechat v Kremlu dosavadního prezidenta.

