Odvolejte Medveděva, myslí si téměř polovina Rusů. Výsledkům průzkumu se bude věnovat i Putin

před 1 hodinou

Pětačtyřicet procent Rusů by podpořilo odvolání Dmitrije Medveděva z funkce premiéra. Vyplývá to z průzkumu nestátní sociologické agentury Levada. Pravidelné průzkumy ukazují, že důvěra lidí k premiérovi v letošním roce klesá. Vyčítají mu prý špatné výsledky vnitřní politiky. Letos v dubnu plnou důvěru Medveděvovi vyjádřila pouhá tři procenta Rusů, loni v květnu to přitom bylo 14 procent. Výsledky průzkumu se podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova bude zabývat i prezident Vladimir Putin, je prý ale potřeba dalšího šetření. Peskov dodal, že ekonomická situace země je obtížná a vláda nese těžké břemeno. Sám Medveděv výsledky průzkumu nepovažuje za důležité.

