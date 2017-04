Putin kritizoval Navalného: Rozlišujme, kdo využívá korupci pro své politické cíle jako na Ukrajině

před 1 hodinou

Ruský prezident Vladimir Putin nepřímo kritizoval opozičního vůdce Alexeje Navalného a jeho snahy bojovat proti korupci v Rusku. Putin na setkání s členy ruského parlamentu řekl, že je potřeba rozlišovat mezi těmi, kteří využívají toto téma pro vlastní politickou reklamu, a těmi, kdo skutečně brojí proti korupci. Informovala o tom agentura RIA Novosti. "Viděli jsme to při arabském jaru, a k čemu to vedlo. Vidíme to na Ukrajině, kde jedním z hesel státního převratu byl právě boj s korupcí. Čím ale skončil? Její mnohonásobným růstem," řekl Putin. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov přitom uvedl, že Kreml vidí v boji s korupcí pokrok. "V tomto hledu jsme ušli velký kus cesty," řekl Peskov.