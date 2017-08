Policie zadržela v Nizozemsku drogy za 14,3 miliardy. Putovat měly do Austrálie

před 8 hodinami

Policie v Austrálii, Saúdské Arábii a Nizozemsku zadržela celkem 17 lidí podezřelých z pašování drog do Austrálie. Podle australských úřadů byly během razie zabaveny téměř dvě tuny návykových látek, informovala agentura AP. Policie zadržela deset lidí v Sydney, pět v Dubaji a další dva v Nizozemsku. Podle bezpečnostních složek šlo o dva propojené gangy, které působily ve všech třech zemích. V Nizozemsku bylo zabaveno 1,8 tuny extáze, 136 kilogramů kokainu a 15 kilogramů pervitinu v celkové hodnotě 810 milionů australských dolarů (14,3 miliardy Kč). Podle australské federální policie měly být drogy převezeny do Austrálie. Australané zatčení v Dubaji by měli být do vlasti vydání do 60 dní.

