Pochybná neziskovka má nový web, fiktivní. Dobře jsem se pobavil, říká jeho autor

Milan Vítek, který dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi, chce upozornit na nesmyslnost debaty, která provází plán europoslankyně Šojdrové na přijetí syrských dětí. "Pochybná neziskovka do toho nemá co zasahovat, na to jsem chtěl upozornit," vysvětluje, proč založil webové stránky neznámému Mezinárodnímu dětskému kříži, jehož prezidentka má stát za dopisem na podporu Babiše, který minulý týden zveřejnil server lidovky.cz.

Praha - Neznámá nezisková organizace Mezinárodní dětský kříž, jejíž zapojení do diskuse o přijímání dětských uprchlíků ze Sýrie v posledních dnech vyústilo v sérii odchodů novinářů z redakce Lidových novin (LN), má nové webové stránky, byť recesistické. Doménu www.mezinarodnidetskykriz.cz si na dobu jednoho roku předplatil Milan Vítek, který sám působí na volné noze v neziskovém sektoru. S organizací, která dosud webové stránky neměla, ačkoliv o sobě tvrdí, že od roku 1992 pomáhá ve válečných konfliktech, nemá Vítek nic společného. Mezinárodní dětský kříž prostřednictvím své šéfky Taťjany Horákové údajně poslal premiéru Andreji Babišovi komentář k plánu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) přivést do Česka 50 syrských dětí bez rodičů. Lidé z premiérova okolí dopis poskytli šéfredaktorovi Lidových novin Istvánu Lékovi, který ho ve středu 19. září nechal zveřejnit na webu lidovky.cz. Když se přišlo na pochybnost organizace, kterou má Horáková zastupovat, redakce text z webu stáhla (stále je možné si ho přečíst v archivované podobě). Lidové noviny přitom patří do jednoho ze svěřeneckých fondů založených předsedou vlády Babišem. Nové stránky sice na první pohled působí věrohodně a profesionálně, brzy je ale patrné, že jde o recesi. "V roce 2002 jsme založili organizaci s názvem Helios, která si kladla za cíl pomáhat raněným a nemocným dětem na celém světě. Po několika letech jsme Helios přejmenovali na nicneříkající 'Mezinárodní dětský kříž'. Od té doby prožíváme neuvěřitelné příběhy plné napětí, odhodlání, které ale nikomu neříkáme a navíc, polovina z nich je vymyšlených," představuje se na nich údajná organizace. "Je to padlé na hlavu. Že se dostane do Lidovek neznámá dětská organizace, která o sobě tvrdí, že byla třikrát nominována na Nobelovu cenu," vysvětluje Milan Vítek svojí motivaci vystřelit si z Mezinárodního dětského kříže, v jehož čele stojí žena, která se představuje jako MUDr. PhDr. Taťjana Horáková. Syrské děti budou bod zlomu. Buď se začneme hojit, nebo jdeme ke dnu, říká řidič Miko číst článek Vítek sám v neziskovém sektoru působí. Je na volné noze a spolupracuje s několika organizacemi. "Paní Taťjanu, kterou nikdy nikdo neviděl, nějak obklopuje až příliš náhod. My tady vedeme debatu o neziskovkách, pak přijde úplně neznámá organizace, která nemá výroční zprávy, nemá nic, jediné, co má, je nějaké IČO," říká Vítek. "To je prostě mrtvá schránka. Všechny ostatní neziskovky, které fungují normálně, mají vyúčtovaný každý halíř, tak se na ně lidé teď budou dívat jako na 'ty od té Horákové'," myslí si novopečený vlastník domény. Další plány s webovými stránkami zatím nepromýšlel. "Já nemám čas se tím nějak dál moc zabývat, ani do toho nechci investovat moc peněz. Takže jsem tohle dal dohromady, stálo to tisícovku," vysvětluje. "A moc jsem se u toho se ženou pobavil," směje se Vítek. Doménu si předplatil na rok dopředu. V redakci Lidových novin otištění nedůvěryhodného komentáře, který přišel z okolí premiéra Babiše, spustilo vlnu odchodů novinářů. Svůj konec ohlásila reportérka Petra Procházková a další dva redaktoři zahraniční rubriky Ivana Milenkovičová a Milan Rokos. Později se přidal fejetonista Martin C. Putna. Už dříve se rozhodli skončit také editor serveru lidovky.cz Vojtěch Gibiš a redaktorka Šárka Kabátová. Šéfredaktor Léko se za publikování pochybného textu mezitím omluvil. Mezinárodní dětský kříž Organizace o sobě v obchodním rejstříku tvrdí, že vznikla již v roce 1992. Databáze ale za datum vzniku označuje březen 2002, první záznam pak pochází z roku 2014. Tehdy se ještě uskupení jmenovalo "Helios - Mezinárodní humanitární organizace lékařů (a spolupracovníků na pomoc zraněným a nemocným dětem v oblastech válek a jiných krizí)". Mezinárodní nevládní organizace sídlí v Praze na adrese Politických vězňů 9, tedy na stejné adrese jako Komunistická strana Čech a Moravy. V profilu zveřejněném na serveru lidovky.cz stálo, že za dobu působení Mezinárodního dětského kříže zemřelo 24 lékařů, osm zdravotníků a 13 jeho spolupracovníků. Autentické webové stránky organizace nemá. Řešili jsme, koho vlastně zastupuje Text v Lidových novinách byl jednou z mála mediálních zmínek, které lze o Taťjaně Horákové nebo její organizaci dohledat. Před pěti lety s ní udělal rozhovor Český rozhlas a na internetu lze stále najít nahrávku rozhovoru. "Vzpomínám si na to, ale ten příspěvek jsem nezpracovával," vzpomíná Nikola Bojčev, tehdy zaměstnanec Českého rozhlasu, který je podepsaný pod článkem doprovázejícím rozhovor. "Paní Horáková se do redakce ozvala sama, že se tomu tématu (válce v Sýrii, pozn. red.) věnuje. Před nebo po odvysílání jsme řešili pochybnosti o tom, koho vlastně zastupuje," popisuje Bojčev. "Došli jsme k tomu, že nikoho takového (jako je Horáková, pozn. red.) nedokážeme dohledat," říká. "Paní Horáková pak volala ještě několikrát, nabízela humanitární témata, ale pokud si dobře pamatuju, nikdy se to do vysílání už nedostalo," dodává bývalý moderátor. Naposledy se v médiích objevil právě text, který hájil zamítavý postoj premiéra Andreje Babiše ke snahám europoslankyně. Pod titulkem "Dětem ze Sýrie je třeba pomoci, ale představy Šojdrové jsou dost naivní, říká šéfka Mezinárodního dětského kříže" ho zveřejnil server lidovky.cz. Diskuse je mimo Podle Milana Vítka je spuštění webových stránek jeho čistě osobní iniciativa a s jeho pracovními povinnostmi nesouvisí. "Naše povinnost je pomáhat, je samozřejmě otázka jak, ale ta diskuse, jak se teď vede, je úplně mimo," říká na otázku, jestli se v pomoci syrským dětem nějak angažuje. Osobně se s Taťjanou Horákovou Milan Vítek nikdy neviděl. "Ale klidně se s ní potkám," odpovídá na otázku, jestli by o schůzku stál. "Třeba až jí budu prodávat tu doménu," uzavírá se smíchem. Video: Je to strašný průšvih, říká novinářka Procházková. Ukázalo se, že jsme schopní vzít text od premiéra, který se mu hodí, a zveřejnit ho, říká redaktorka Lidových novin Petra Procházková. | Video: Martin Veselovský | 15:37