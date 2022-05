Západ Česka večer zasáhnou silné bouřky, na severu déšť sníží riziko požárů

V západní polovině Čech se v pondělí večer a v noci ojediněle objeví silné bouřky, které doprovodí intenzivní srážky, silný vítr, případně krupobití. V severní polovině Čech by očekávané srážky měly postupně snížit nynější nebezpečí vzniku a šíření požárů, informoval Český hydrometeorologický ústav.

Silné bouřky budou postupovat od západu, Čechy by podle předpovědi měly zasáhnout kolem pozdního odpoledne a objevovat se budou do půlnoci na úterý. Upozornění před nimi platí pro Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj, Prahu a západní polovinu Středočeského a Jihočeského kraje. Při bouřkách může napršet kolem 30 milimetrů srážek a vítr může dosahovat v nárazech rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině.

Přívalový déšť může v postižených oblastech ojediněle rozvodnit potoky a zatopit níže položená místa. Vítr může lámat větve, případně stromy, nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky, uvedli meteorologové.

V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, na severovýchodě Plzeňského a Karlovarského kraje a na západě Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje po celé pondělí zůstává kvůli suchu v platnosti upozornění na nebezpečí požárů.

V důsledku srážek, které se budou vyskytovat hlavně v noci na úterý a v úterý, se bude riziko požárů podle meteorologů snižovat. Do té doby by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, zejména v lesích. Rovněž by neměli vypalovat trávu a měli by se řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.