Vánoce budou opět na blátě, sníh nedorazí ani na Silvestra, tvrdí nová předpověď

O vánočních svátcích budou v Česku podle meteorologů venkovní teploty pravděpodobně nad nulou, až na Silvestra se ochladí. Sněhu se ale Češi asi o svátcích nedočkají.

V Praze a části jižních a západních Čech bude na Štědrý den s velkou pravděpodobností víc než plus pět stupňů, uvádí nová měsíční předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Právě týden od 24. do 30. prosince bude podle ní nejteplejším z příštích čtyř týdnů. Týdenní průměr nejvyšších denních teplot bude v době vánočních svátků dosahovat až plus dvou stupňů Celsia.

Přímo na Štědrý den je podle ústavu na většině území republiky jen velmi malá pravděpodobnost, že rtuť teploměru klesne pod nulu. Nízké jsou i šance, že bude 24. prosince sněžit. Pro téměř celé Česko je pravděpodobnost sněžení do 50 procent. Větší naději na chladnější počasí a sníh mají jen některé horské oblasti. Více než poloviční je pravděpodobnost nízkých teplot a sněžení o Štědrém dnu na Českomoravské vrchovině, Jeseníkách a části Krkonoš.

Oteplí se už během příštího týdne. Zatímco v posledních dnech se teploty v Česku pohybovaly pod nulou, v pondělí již mohou vystoupat na plus dva stupně a koncem příštího týdne na plus čtyři stupně. V Čechách může být na konci týdne dokonce až plus sedm stupňů Celsia.

Od Silvestra se ale zase nejspíš výrazně ochladí. Týden od 31. prosince do 6. ledna bude podle ČHMÚ nejchladnějším z příštích čtyř týdnů. Týdenní průměr denních teplot odhadují meteorologové na nulu a průměr nočních teplot bude kolem minus šesti stupňů.

VIDEO: Třetí adventní víkend bude ledový.