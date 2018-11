Teploty na Šumavě klesly pod minus 20 stupňů Celsia

před 41 minutami

Teploty na Šumavě ve čtvrtek nad ránem klesly pod hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejnižší hodnoty naměřili meteorologové na Rokytské slati, kde bylo minus 22,6 stupně. Na Březníku zaznamenali minus 22,3 stupně. Byla to podobně chladná noc jako z úterý na středu. ČTK to řekl František Vavruška z českobudějovického hydrometeorologického ústavu. "Kromě těch šumavských míst se v Jihočeském kraji pohybovaly teploty od minus šesti do minus deseti stupňů," uvedl. Dodal, že v nejbližších dnech meteorologové očekávají oteplení. "V pátek by ještě mělo mrznout, ale o víkendu má přijít obleva," řekl. Jihočeské silnice jsou po ránu téměř všude sjízdné bez omezení.