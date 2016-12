Silnice budou klouzat i na Štědrý den. Meteorologové varují před ledovkou na Moravě a východě Čech

před 23 hodinami

Meteorologové vydali výstrahu před ledovkou. Ta zasáhne hlavně východ Čech, Moravu a Slezsko. Ledovka by se měla postupně tvořit na Semilsku, dále v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a poté i ve Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji s výjimkou Znojemska. Výstraha před ledovkou platí až do sobotních 15 hodin.

Praha – V noci na sobotu začnou silnice a chodníky na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku klouzat. Ledovka se začne tvořit po půlnoci na západě republiky do odpoledních hodin Štědrého dne postoupí na Moravu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která platí od půlnoci do sobotních 15:00. Pozor si mají dávat řidiči automobilů i chodci.

Na severovýchodě republiky přetrvává inverze. "Během noci na sobotu začne přes naše území přecházet od západu okluzní fronta. Ve druhé polovině noci na sobotu a ráno se ve východních Čechách bude místy vyskytovat mrznoucí déšť nebo mrholení s tvorbou ledovky, během dopoledne mrznoucí srážky postoupí na Moravu a do Slezska," uvedli meteorologové.

Ledovka by se měla postupně tvořit na Semilsku, dále v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a poté i ve Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji s výjimkou Znojemska.

Ledovka vzniká jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Na rozdíl od náledí bývá čirá a mnohdy naprosto hladká. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích či sloupech. Opatrní by měli být chodci i řidiči, kteří by měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství.

Řadu silnic v Česku pokryla ledovka i v pátek ráno. Řidiče potrápila zejména ve středních a východních Čechách a na Vysočině. Po několika řetězových nehodách se na Benešovsku uzavřela dálnice D1 ve směru na Brno, policie odtud hlásila 14 zraněných. Při nehodě poblíž Humpolce zemřelo osmileté dítě, zatím ale není jasné, zda v místě nehody byla ledovka. Přibývají také úrazy po pádech na zledovatělých chodnících.

autor: ČTK