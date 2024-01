Nový týden přinese nový sníh i ledovku. Ve čtvrtek se přechodně oteplí na osm stupňů

Výrazné střídání teplot, od minus deseti stupňů Celsia až po plus osm, a sněžení i ledovku přinese tento týden. Zhruba v polovině týdne se oteplí, pak zase ochladí a závěr týdne budou teploty znovu růst. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Střídat se bude také sněžení s deštěm. Zpočátku týdne hrozí vznik sněhových jazyků a na horách závějí. Ve středu a v noci na čtvrtek meteorologové očekávají i ledovku a v pátek místy náledí.

Teploty budou v tomto týdnu značně rozkolísané. Nejnižší sice zřejmě nedosáhnou skoro minus 16 stupňů jako o uplynulém víkendu, ale v úterý mohou činit i přes den na horách až minus šest stupňů a v noci na středu ojediněle až minus devět. Následně se začne oteplovat.

Už v úterý přes den bude většinou v nižších polohách mezi minus dvěma a plus dvěma stupni. Ve středu už denní teploty stoupnou na minus jeden až plus čtyři stupně, v Čechách může být dokonce až šest stupňů nad nulou. Vrcholu dosáhnou denní teploty v tomto týdnu asi ve čtvrtek, kdy meteorologický ústav předpovídá čtyři až osm stupňů nad nulou. I v noci na čtvrtek teploty většinou neklesnou pod bod mrazu, budou mezi plus jedním až pěti stupni, jen na severozápadě mohou klesnout až na minus dva.

Poté se opět krátce ochladí. V noci na pátek může být ojediněle i minus osm stupňů a přes den minus dva až plus dva. V noci na sobotu klesnou teploty znovu až na minus devět stupňů a v noci na neděli ojediněle na minus deset. Ve dne bude v sobotu mezi minus jedním až plus třemi stupni a v neděli minus dva až plus dva. Začátek příštího týdne zřejmě přinese oteplení, v Čechách může být podle meteorologů až devět stupňů nad nulou.

"Střídavý ráz počasí z posledních týdnů, kdy se teploty z vysoce nadprůměrných hodnot dostávaly do podprůměrných hodnot, bude pokračovat minimálně až do konce ledna," sdělili pracovníci ústavu v dnes zveřejněném měsíčním výhledu počasí. V tomto týdnu se budou teploty podle ČHMÚ pohybovat pod dlouhodobým průměrem nebo kolem něj. Příští týden budou teploty nadprůměrné a i po dva následující týdny od 29. ledna do 11. února mohou být podle výhledu lehce nad průměrem.