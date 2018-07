Meteorologové varují před silnými dešti na severovýchodě republiky, v Beskydech hrozí povodně

Vydatné deště mají zasáhnout v úterý večer především Beskydy a Jeseníky, trvat však mohou až do čtvrtka.

Praha - Na severu a severovýchodě Česka hrozí od úterního večera vydatný déšť. Nejvíc by mělo podle meteorologů pršet v Beskydech a Jesenících, kde by se mohly především menší toky vylít z břehů a dosáhnout prvního povodňového stupně.

V noci na pátek bude déšť slábnout, uvedl ve výstražné informaci Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Varování meteorologů před velmi vydatným deštěm platí od úterního večera do čtvrtečních 18:00 pro okresy Bruntál, Jeseník, Šumperk, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Silný déšť může zasáhnout také Orlickoústecko a Vsetínsko.

"Nejvyšší srážkové úhrny jsou předpokládány od úterního do čtvrtečního večera v horských oblastech na severozápadním návětří Beskyd a Jeseníků, kde by mělo v popsaném období spadnout 80 až 120 milimetrů srážek," upozorňuje ČHMÚ. V předhůří a blízkém okolí hor, se srážkové úhrny za 48 hodin budou pohybovat kolem 40 milimetrů, v extrému do 60 milimetrů.

Hladina zejména menších toků odvodňující Jeseníky a Beskydy může až do pátku vystoupat na první povodňový stupeň, případně ho i překročit. Ojedinělé dosažení prvního stupně nelze ale podle meteorologů vyloučit ani na ostatních tocích, které odvodňují severní horské oblasti