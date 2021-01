Leden nemá být příliš mrazivý, teploty budou kolísat jen kolem nuly

Podle dosavadních předpovědí čeká Česko mírný leden. Teploměry by v jeho průběhu měly nejčastěji ukazovat mezi plus dvěma a mínus čtyřmi stupni.

Lednové počasí by mělo lidem umožnit pohodové lyžování. Ovšem otázka je, jak lyžování omezí šíření koronaviru. | Foto: Skiareál Monínec, Veronika Ljuba Bucková

Meteorologové očekávají, že počasí v příštích týdnech bude odpovídat dlouhodobým normálům. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se podle nich měly pohybovat kolem minus čtyř stupňů Celsia, týdenní průměry nejvyšších denních teplot pak kolem dvou nad nulou.

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je minus 1,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2007, kdy průměr činil 3,8 stupně. Nejchladněji naopak v roce 1985, kdy meteorologové zaznamenaly průměr minus 8,4 stupně.

Průměrně by pak leden měl být i co do srážek. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo a nasněžilo v roce 1961, nejvíce srážek naopak spadlo v roce 1976.

Meteorologové ovšem nevylučují možné výkyvy, úspěšnost jejich výhledů na měsíc dopředu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.