Ve Vltavě závodilo 260 otužilců, voda měla necelých šest stupňů

Chladnou vodu Vltavy si v sobotu na Slovanském ostrově v Praze při 74. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma užilo 260 otužilců. Národní sportovní agentura i přes zákaz konání obdobných sportovních aktivit akci podpořila a ministerstvo zdravotnictví pro její uspořádání udělilo výjimku.

Memoriál se uskutečnil za přísných protiepidemických opatření, všichni účastníci mimo jiné absolvovali antigenní test. Voda měla 5,8 stupně, teplota vzduchu byla 1,8 stupně. Prvenství v hlavním závodu na 750 metrů obhájila česká dálková plavkyně Lenka Štěrbová, která zvítězila již posedmé.

Ze závodu se odhlásila tradičně nejstarší účastnice, letos devadesátiletá Božena Černá. "Nejstarším účastníkem se tak stal Lubomír Valenta, ročník 1941, nejmladším otužilcem byl devítiletý Jakub Špaček," informoval Tomáš Prokop, předseda pořádajícího I. plaveckého klubu otužilců Praha.

Pamětní poháry před zahájením hlavního závodu převzali letošní přemožitelé kanálu La Manche Jakub Valníček, Chun Kong Mak z Hongkongu hájící barvy I. plaveckého klubu otužilců Praha a Jana Procházková.

"Byl to úspěšný rok, protože se mi podařilo splnit sen překonat kanál La Manche. Dnes jsem ráda, že jsem si užila kratší trať 300 metrů, protože jsem do studené vody teď chodila méně a moc jsem si na delší trať nevěřila," řekla ČTK Procházková. Členka oddílu Sokol Hradec Králové pokračuje v rodinné tradici. Její sestra Zuzana přeplavala La Manche před několika lety a matka Pavlína se k tomu chystala letos. "Plavala dva dny po mně a bohužel se jí to nepovedlo. Ale budeme jí fandit, když se o to pokusí znova," dodala plavkyně z Hořovic.

Poprvé si vyzkoušely trať 300 metrů Alena Bartáková a Kateřina Málová. "Bylo to fantastické, jsme nadšené, máme super náladu. Krásně vyšlo počasí, hřeje sluníčko a jsou tady skvělí lidé," řekla ČTK Bartáková. "Ta stovka se nám zdála krátká, to se nevyplatí se kvůli tomu ani převlíkat," dodala Málová.

Stometrovou trať při své první účasti na memoriálu zdolal Daniel Koutný. "Otužuju se už asi tři roky a konečně jsme se s kamarádem odhodlali. S tím antigenním testem to bylo trochu nepříjemné, ale jinak skvělé," pochvaloval si.

Memoriál se uskutečnil za přísných protikoronavirových opatření. Při příchodu na Slovanský ostrov byla všem změřena teplota a každý podepsal dokument, ve kterém vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů kvůli testům na covid-19. Plavci a plavkyně se převlékali ve dvou velkokapacitních stanech. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo bez veřejnosti v Malém sále Paláce Žofín.

Loňského Nikodémova memoriálu v Praze se zúčastnilo rekordních 430 otužilců. Voda měla 5,6 stupně, teplota vzduchu byla 4,7 stupně. Vítězství v hlavním závodu na 750 metrů obhájila česká dálková plavkyně Lenka Štěrbová. Ocenění za mimořádný výkon převzala Markéta Pechová, která jako první handicapovaná plavkyně překonala La Manche.

Nejstarší otužilecký závod v Česku nese jméno pražského zlatníka a propagátora otužování Alfreda Nikodéma. Poprvé vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě uspořádal v roce 1923, nechyběl ani při prvním ročníku memoriálu v roce 1947. Největší zimu otužilci zažili v roce 1946. Kvůli více než dvacetistupňovému mrazu se jim u Železničního mostu nepodařilo prosekat led, a nemohli si tak zaplavat.