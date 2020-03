Jaro přineslo ochlazení. Meteorologové čekají v březnu další mrazivé noci

Astronomické jaro přineslo do Česka citelné ochlazení, někde i sníh. Výrazně podprůměrné teploty vydrží podle předpovědi meteorologů také začátkem příštího týdne. Přes noc bude mrznout a přes den rtuť teploměru vystoupí jen zhruba čtyři stupně nad nulu.

Ve druhé polovině týdne se podle předpovědi informačního webu www.infomet.cz mírně oteplí a teploty se budou pohybovat kolem deseti stupňů. Celkově bude období od 23. března do 19. dubna teplotně průměrné, až podprůměrné, uvedli dnes meteorologové v dlouhodobém výhledu počasí. Množství srážek nevybočí z průměrných hodnot typických pro toto období roku.

Relativně nejteplejší by měl být poslední týden období, tedy od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly v průměru pohybovat kolem 13 stupňů.

Příští týden je třeba počítat s nočními mrazy. Noční teploty začnou od neděle klesat zhruba k minus šesti stupňům. "Při uklidnění větru a malé oblačnosti až k minus deseti stupňům, což jistě nepotěší zejména zahrádkáře. Není vůbec vyloučeno, že v horských mrazových kotlinách noční teploty za optimálních podmínek klesnou i pod minus 20 stupňů. Můžeme tak naměřit nejnižší teplotu během celé zimní sezony," uvedli meteorologové na informačním webu www.infomet.cz.

Ve vyšších polohách přes noc nasněžilo, i přes dobré podmínky je ale jarní lyžování nejen na českých horách letos nemožné. Kvůli nákaze koronaviru jsou od minulého víkendu uzavřené všechny lyžařské areály v zemi. Neupravují se ani běžecké tratě a uzavřena je na horách i většina velkých parkovišť.