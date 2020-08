Horko příští týden zvolna ustoupí, ale teplé počasí přetrvá do začátku školy

Teplé počasí bude v Česku pokračovat. Příští týden budou maximální denní teploty zpočátku kolem tropických 30 stupňů Celsia a jen zvolna budou klesat. Na konci týdne meteorologové očekávají spíše letní dny s teplotou kolem 26 stupňů. V dalších týdnech se pak mírně ochladí ke 24 stupňům, i na začátek školního roku by mělo být teplo.

Co se týče srážek, meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu je očekávají průměrné až slabě podprůměrné. Týdně by mělo napršet 10 až 20 milimetrů, tedy litrů vody na metr čtvereční. Z předpovědi je patrné, že pršet by mohlo zejména v posledních dvou týdnech prázdnin.

Průměrný úhrn srážek pro období od 10. srpna do 6. září je 62 milimetrů. Zatím nejvíce napršelo v roce 1995, kdy meteorologové naměřili 118 litrů na metr čtvereční. Nejméně srážek spadlo v roce 1953 s úhrnem 15 milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota v Česku pro období příštích čtyř týdnů je 16,4 stupně Celsia. Podle záznamů vedených od roku 1951 bylo nejtepleji v roce 2018 s průměrem 18,7 stupně Celsia, zatím nejnižší průměr 13,3 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1978.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Češi mají za sebou nejdeštivější červen od roku 1961, po kterém přišel červenec chudý na srážky a zároveň druhý nejchladnější za posledních deset let. Chladno bylo i tento týden, kdy se ještě v úterý teploty stěží dostaly ke dvacítce. Od středy už na několika místech meteorologové naměřili 26 stupňů a nyní očekávají několik dní slunečného a teplého počasí s teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia.