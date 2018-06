Malá dělala koncipientku 300 kilometrů od domova. Praxi přitom měla absolvovat na plný úvazek

Nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá dělala přes tři roky koncipientku ve slovenském městě Dolný Kubín.

Praha - Nové ministryni spravedlnosti Taťáně Malé (ANO) opozice vyčítá, že nemá dostatečné právnické vzdělání. Vystudovala na bratislavské Panevropské univerzitě, které slovenské úřady na čas pozastavily akreditace pro udělování titulů v oblasti práva. Vzdělání z této soukromé školy navíc neuznává ani Česká advokátní komora.

Možná právě proto se Malá začala připravovat na dráhu advokátky na Slovensku. Od konce roku 2012 do poloviny roku 2016 dělala právní koncipientku ve městě Dolný Kubín v Žilinském kraji. Redakci to potvrdil advokát Jozef Polák, u nějž Malá praxi vykonávala, i Slovenská advokátní komora. Ta na dotaz Aktuálně.cz upřesnila, že koncipientskou praxi je třeba vykonávat na denní bázi. Dolný Kubín se přitom nachází téměř 300 kilometrů a čtyři hodiny jízdy od jihomoravských Lelekovic, kde Malá v té době žila.

"Musí jít o plný úvazek. Je to stejné jako v Česku. Advokátní koncipient se věnuje naplno přípravě na povolání advokáta a měl by být v blízkosti dohlížitele," řekla redakci mluvčí komory Alexandra Donevová.

"K dnešnímu dni to vypadá, že splnila předpoklady pro přihlášení na advokátské zkoušky. Přihlášku si však zatím nepodala," dodala Donevová.

Stejně podmínky pro splnění koncipientské praxe vidí i český advokát Robert Musil. "Koncipient se musí učit postupy, jednání s lidmi, chození k soudům. Vše musí vidět v praxi, nejde to předat jinak než přítomností koncipienta v kanceláři," vysvětluje práci koncipienta Musil.

V době, kdy vykonávala praxi na Slovensku, žila už Malá v Lelekovicích u Brna, kde byla od roku 2011 zastupitelkou a vedla místní ANO. Navíc od roku 2013 dělala mediátorku a společně s manželem vlastnila firmu All 4 Law.

Není tak jasné, jak intenzivně Malá praxi opravdu mohla vykonávat. Nově jmenovaná ministryně spravedlnosti se k tomu, jak často navštěvovala kancelář advokáta Poláka, nevyjádřila. A na otázku neodpověděl ani advokát.

"Během tohoto dlouhého období jsem měl dostatečnou možnost poznat její odborné schopnosti i morální vlastnosti," řekl redakci Polák.

Kromě nejasností kolem koncipientské praxe na Slovensku ve středu server Echo24 informoval, že Malá v roce 2013 dvakrát neprošla zkouškami na insolvenční správkyni. Ke zkoušce tak přistupovala v době, kdy vykonávala advokátní praxi u Jozefa Poláka.

Právě kvůli podnikání v oblasti insolvencí kritizuje Malou opozice, podle níž se tak v nové funkci dostává do střetu zájmů. Ministryně proto svůj podíl ve společnosti All 4 Law, která se insolvencemi zabývá, před nástupem do úřadu převedla na manžela.

All 4 Law má podíl v novojičínské firmě Insolvence CZ, která radí zároveň dlužníkům a věřitelům. Manžel ministryně Ondřej Malý navíc spoluvlastní i firmu Swisscredit, která v minulosti poskytovala mikropůjčky.

"Střet zájmů s pozicí případné ministryně spravedlnosti bije do očí. Není možné podnikat v insolvencích, ještě půjčovat lidem úvěry a pak hrát nezávisle roli tvůrce pravidel," reagoval na možný střet zájmů šéf Transparency International ČR David Ondráčka.

