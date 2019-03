Na Trutnovsku zemřel po srážce s autem motorkář. Řidička auta vjela do protisměru

před 2 hodinami

U obce Kocbeře na Trutnovsku v neděli zahynul 33etý motorkář při střetu s osobním autem. Řidička ve věku 76 let utrpěla vážná zranění. Silnice II/300, která vede do Dvora Králové a není příliš frekventovaná, bude odpoledne zavřená, řekla policejní mluvčí Ivana Ježková. Řidička auta jela od Dvora Králové směrem na Kocbeře. V pravotočivé zatáčce vjela do protisměru, kde se její vůz srazil s motorkou. Příčinu nehody policie zjišťuje. "Přes veškerou snahu záchranářů muž zemřel. Řidička byla letecky transportována do nemocnice," řekla Ježková. Za autem jelo další, jeho řidička nestihla zabrzdit a narazila do vozu před sebou. Posádka tohoto vozu zůstala nezraněna.