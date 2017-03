Musela jsem poslechnout, vysvětluje soudkyně, proč změnila verdikt nad exministrem Balvínem

před 42 minutami

Žádné nové důkazy, ale přesto opačný rozsudek. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Hana Chaloupková vysvětluje, proč otočila v kauze bývalého ministra kultury Jiřího Balvína a odsoudila ho za korupci při soutěži na prodej zámečku Českého rozhlasu. A to přesto, že není přesvědčena o jeho vině. "Jsem vázána právním názorem odvolacího soudu," uvedla soudkyně. Z prodeje zámečku nakonec kvůli vyšetřování sešlo a rozhlas musí platit za údržbu dlouhodobě nevyužívaného objektu 1,5 milionu korun ročně.

Praha - O sto osmdesát stupňů otočila svůj verdikt soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Hana Chaloupková, když počátkem letošního roku odsoudila bývalého ředitele České televize a také dočasného ministra kultury Jiřího Balvína pro korupci na deset měsíců do vězení a přikázala mu uhradit i peněžitý trest 240 tisíc korun. Stejný trest dostali i velkoobchodník s ovocem Jan Hnilica a bývalý náměstek ředitele Českého rozhlasu Michal Koliandr.

Trojice se podle soudu pokusila uplatit ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana, aby ovlivnil prodej zámku v Přerově nad Labem, který chtěl získat právě Hnilica. Balvín a Koliandr mu dělali prostředníky. Jen devět měsíců předtím přitom na základě stejných důkazů soudkyně všechny tři osvobodila.

Sama Chaloupková při druhém vyhlašování verdiktu v soudní síni řekla, že stále není přesvědčena, že se trojice něčeho dopustila. Nicméně že musí vyhovět příkazu odvolacího soudu, ke kterému se odvolal státní zástupce. "Poprvé mi bylo nakázáno, abych určitým způsobem rozhodla," uvedla Chaloupková. "Až budu tento rozsudek písemně odůvodňovat, budu mít problém," dodala.

Žádné nové důkazy, opačný verdikt

Deník Aktuálně.cz má nový verdikt k dispozici a Chaloupková v něm konstatuje, že se důkazní situace proti prvnímu verdiktu vůbec nezměnila. "Obhajoba ani státní zástupce nežádali nové provedení dokazování a odvolací soud nenařídil provést žádné úkony a doplnění dokazování," uvedla.

Vše odstartovalo tím, když dal Koliandr Duhanovi v únoru 2015 obálku se 125 tisíci korunami. Ten si částku uložil do trezoru a až po více než týdnu došel k názoru, že by mohlo jít o úplatek související s probíhající soutěží na prodej zámku a svěřil se svým spolupracovníkům a posléze i policii. Policie nasadila odposlechy a zaznamenala například nevybíravé rozhořčení trojice, když nakonec prodej neprošel, protože se všichni členové výběrové komise při hlasování zdrželi.

V prvním rozsudku Chaloupková trojici osvobodila s tím, že nepřímé důkazy netvoří logický a uzavřený řetězec. A zmínila ještě další dvě možné - a nevyvrácené - verze.

Jsem vázána názorem odvolacího soudu

První verzí se hájil sám Koliandr, který tvrdil, že uvedené peníze byly vratky z odměn. Duhan totiž podle něj požadoval od svých podřízených vrátit polovinu mimořádných odměn, které svým nejbližším podřízeným dával. "Tato verze byla vyvrácena provedenými důkazy," konstatovala odvolací soudkyně Alena Makovcová. Nikdo další totiž tuto praxi nepotvrdil - byť například Duhanův nástupce René Zavoral připustil, že mu o tom Koliandr již dříve říkal.

Makovcová odmítla i druhou možnou verzi, kterou zmínila Chaloupková: Že je to msta Duhana vůči Koliandrovi, který upozornil na to, že Duhan zaměstnával v rozhlase svého syna. "Jedná se o zcela jednoznačnou spekulaci ze strany soudu prvního stupně," poukázala.

V novém verdiktu tak soudkyně Chaloupková shrnula provedené dokazování stejně jako v tom dřívějším. Jen došla k opačnému verdiktu.

"Soudu, který je vázán právním názorem vysloveným odvolacím soudem, nezbývá než hodnotit provedené důkazy v souladu s názorem odvolacího soudu, a proto bere z výše uvedených důkazů za prokázané, že svým jednáním naplnili skutkovou podstatu zažalovaných trestných činů," uvedla Chaloupková.

Nabídl o polovinu více

Hnilica přitom nabídl za zámek nesrovnatelně více, než nabízeli další zájemci a než byla jeho odhadní cena. A nebýt peripetií s údajným úplatkem, tak by jej nejspíš bez problémů získal. A v této souvislosti se nabízený úplatek jeví jako vysoce nelogický.

Zatímco znalec ohodnotil celý areál, který je už roky nevyužívaný a pomalu chátrá, na 21,8 milionu korun a zhruba stejnou sumu nabídli i dva další nájemci, Hnilica je překonal o polovinu, když byl ochoten zaplatit 33 milionů korun. Muž, který je se svou firmou Čerozfrucht jedním z největších distributorů ovoce ve střední Evropě, chtěl z dvoupatrového renesančního zámečku udělat své reprezentační sídlo. Jenže kvůli podezření z obchodu sešlo.

A nevyužitý zámek tak dál vlastní rozhlas, který musí platit jeho údržbu. "Dnes je to naprosto zbytná nemovitost, jejíž údržba stojí 1,5 milionu ročně," postěžoval si u soudu nynější ředitel rozhlasu René Zavoral. Ještě koncem roku sice koupi zámku zvažoval Středočeský kraj, který za něj byl ochoten zaplatit 22 milionů, jež nabízel i v uvedené soutěži. Jenže nakonec si to rozmyslel - především proto, že do opravy by musel dát dalších nejméně 40 milionů.

Na rozhlas chce dohlížet

Odvolací soud bude o případu znovu rozhodovat ve čtvrtek 30. března. A při jednání se bude paradoxně nepřímo rozhodovat i o dalším sepětí Balvína s Českým rozhlasem.

Ten se totiž přihlásil jako kandidát do Rady Českého rozhlasu. O jejich výběru rozhoduje sněmovna přesně o týden později, 6. dubna. A pokud soud odsuzující verdikt nad Balvínem potvrdí, zhatí i jeho snahu být tím, kdo bude na veřejnoprávní rozhlas dohlížet.

autor: Marek Pokorný