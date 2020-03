Moskevští penzisté musí zůstat doma, pokud příkaz poruší, přijdou o důchodový bonus

Moskvanům starším 65 let, které policie přistihne na ulici při porušení příkazu nevycházet až do půlky dubna z domova, hrozí, že od radnice nedostanou druhou polovinu příplatku k důchodu. Moskevští senioři už dostali v předstihu od radnice 2000 rublů (asi 624 korun), další dvě tisícovky dostanou poté, co jim karanténa skončí. Od pondělka budou Moskvané smět z domu jen v naléhavých případech.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že domácí izolaci rozšiřuje ze seniorů starších 65 let na všechny obyvatele ruské metropole. Od pondělka tak budou miliony Moskvanů smět z domu či bytu jen v nezbytných případech: kvůli vyhledání naléhavé pomoci, nákupu v nejbližším obchodě či lékárně, anebo kvůli cestě do práce, pokud je to nutné. Příští týden totiž prezident Vladimir Putin v snaze omezit šíření koronaviru vyhlásil za nepracovní. Povoleno bude podle listu Kommersant také vyvenčit zvířecího mazlíčka, ale jen do vzdálenosti sta metrů o bydliště, anebo vynést smetí. "V nejbližších dnech, po přijetí odpovídajících kroků, bude možné vyjít z domova v Moskvě pouze na speciální povolení," upozornil deník. Tento režim izolace v domovech nicméně "neomezuje právo obyvatel do Moskvy přijíždět, anebo město opouštět". Starostův výnos nepočítá s omezením automobilové dopravy. Radnice je připravena pomoci těm, kteří přijdou o práci Sobjanin předpověděl, že za této situace hodně lidí přijde o práci. Radnice je připravena pomoci, v prvním kroku začne nezaměstnaným vyplácet 19 500 rublů měsíčně (asi 6000 korun) jako kompenzaci za ztracenou práci. Moskevský starosta si ještě před vydáním nového výnosu stěžoval, že hodně Moskvanů stále chodí ven, přestože na hlavní město připadá většina potvrzených případů nákazy. V sobotu do městských parků zavítalo nejméně 52 tisíc návštěvníků a hodně starších lidí podniklo dlouhé cesty veřejnou dopravou, přestože starosta zakázal lidem starším 65 let vycházet z domovů. Radnice ujistila, že neuplatní vůči penzistům "totální kontrolu". Nicméně upozornila, že za pomoci všudypřítomných pouličních kamer a systému rozpoznávání obličeje lze snadno odhalit, kdo zákaz porušuje. Policejní hlídky v ulicích dostaly pokyn k "preventivní" a "vysvětlovací" práci se staršími lidmi. V praxi to podle sociálních sítí znamená, že strážci zákona sepíší protokol, ve kterém "narušitel" musí uvést své osobní údaje a důvod porušení zákazu. Sergej Sobjanin vyzval všechny obyvatele metropole, aby k sobě nezvali žádné hosty a nenavštěvovali přátele. "Toto nejsou nějaké extra prázdniny, ale klíčové opatření v boji proti šíření koronaviru," zdůraznil starosta. "Životy mnoha lidí závisejí doslova na nás. Prosím, zůstaňte doma," dodal. Související Rusko čeká úder pandemie. Senioři mají odjet z Moskvy, lidé vykupují potraviny Počet potvrzených případů nákazy v Rusku překročil 1200, většina připadá na Moskvu. Moskevské ulice o víkendu zůstaly podle agentury AFP nezvykle prázdné. Asi polovina ze vzácně se vyskytujících chodců nosila roušky. "Lidi úplně nechápou, co se děje. Spousta si myslí, že jsme daleko od toho, co je v Itálii a Španělsku, ale může to k nám dorazit stejnou silou," řekla 25letá Moskvanka. Rusko bylo zatím pandemií podle agentury Reuters zasaženo relativně lehce. Země posiluje omezovací opatření. Přerušilo mezinárodní lety, uzavřelo hranice a nadcházející týden vyhlásilo za nepracovní. Také zavřelo nákupní střediska, obchody, restaurace a zábavná zařízení v Moskvě a některých dalších regionech.