Ministerstvo školství navrhne upravit v zákoně jména tří brněnských vysokých škol

Veterinární univerzita Brno, Janáčkové akademie múzických umění a Univerzita obrany. Tak by mohly znít nové názvy tří brněnských vysokých škol, jejichž přejmenování zvažuje ministerstvo školství. Důvodem je zkrácení názvu i rozhodnutí o změně jména samotných škol.

Ministerstvo školství chce upravit názvy tří vysokých škol v Česku. Z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) by se kvůli zrušení farmacie na této škole měla stát Veterinární univerzita Brno.

Ze jména Janáčkovy akademie múzických umění a Univerzity obrany by mělo zmizet Brno. Vyplývá to z návrhu novely zákona, který ministerstvo vložilo do legislativní knihovny vlády na webu.

"Vzhledem k tomu, že ke dni 1. července 2020 došlo k přesunu Farmaceutické fakulty z VFU na Masarykovu univerzitu a na VFU se nadále nebudou uskutečňovat studijní programy v oblasti vzdělávání farmacie, je bezpředmětné a navíc zavádějící uvádět v názvu univerzity také slovo farmaceutická," uvedlo ministerstvo v předloze.

Škola podle úřadu 1. června sama oznámila změnu svého jména. Je ale třeba s tím dát do souladu i zákon.

Zkrácení názvu i vypuštění Brna ze jména

Podnět k úpravě svého jména dala i Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) v Brně, která se podle ministerstva po několikaleté diskuzi rozhodla vypustit ze svého jména název města, kde sídlí. Podobně navrhlo ministerstvo obrany zkrátit i název vojenské státní vysoké školy a vrátit se tak k původnímu názvu Univerzita obrany.

Úprava názvů škol v zákoně by podle ministerstva měla být co nejrychlejší. Návrh se proto vyhne připomínkovému řízení. Úřad by zároveň chtěl, aby ho Sněmovna schválila již v prvním čtení. Účinnosti by pak novela měla nabýt den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vznikla jako Vysoká škola zvěrolékařská v Brně v prosinci 1918. Od roku 1932 nesla jméno Vysoká škola veterinární v Brně. Farmaceutická fakulta v ní začala fungovat v roce 1991, o rok později se farmacie doplnila do názvu školy. Od začátku července má tato univerzita už jen dvě fakulty, a to fakultu veterinárního lékařství a fakultu veterinární hygieny a ekologie.

JAMU byla zřízena v roce 1947. Informace, že je v Brně, se stala součástí jejího jména v roce 1990.

Univerzita obrany vznikla v roce 2004 splynutím Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Sídlem nové školy se stalo Brno, do jejího názvu se dostalo v roce 2005.