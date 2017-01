Maďarsko začne opět zadržovat běžence, kteří přicházejí ze Srbska

před 1 hodinou

Maďarská vláda rozhodla o znovuzavedení systému zadržování migrantů. Řekl to šéf úřadu kabinetu premiéra János Lázár citovaný agenturou MTI. Důvodem jsou podle něj bezpečnostní rizika a obavy, že migrační tlaky na Maďarsko se v průběhu letošního roku zvýší. Zadržování běženců v minulosti kritizovali ochránci lidských práv. Vláda pověřila ministra vnitra, aby připravil okamžité znovuzavedení systému zadržování. Žadatelům o azyl tak má být zamezeno ve volném pohybu po maďarském území do doby, než se vyřeší jejich případy. Lázár uvedl, že opět stoupá počet běženců, kteří se ze Srbska snaží dostat do Maďarska.

autor: Zahraničí