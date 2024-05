Komentátor Dusík o "největším průšvihu" své kariéry: Psali mi, jak jsem hroznej

Zimní olympijské hry v Turíně, rok 2006. “Půl roku jsem se učil, všechno nakoukával, ale U-rampa byla proti sluníčku, takže jsem nic neviděl,” popisuje svůj největší komentátorský “průšvih” sportovní komentátor Michal Dusík. Mnohem větší problém ale podle něj je, když si komentátoři sportovních přenosů neuvědomují, že jsou pouze doprovodnou záležitostí. “To je cesta do pekel,” říká ve Spotlightu.

"Nejhorší, co může sportovního komentátora potkat, je, když začne mít pocit, že je důležitější než to, co se děje na place," říká Dusík k profesi, bez které si sportovní přenosy už dokáže představit jen málokdo. Sám se při nich snaží držet emoce na uzdě, o to divočejší je prý v roli fanouška. "Ale pamatuji, kdy jsem ty emoce mohl popustit úplně bezuzdně, a to bylo Nagano 1998," vzpomíná novinář na to, jak tehdy čekal na konec vítězného hokejového zápasu s Ruskem, aby pochytal první rozhovory.

Noční můrou každého komentátora je podle Dusíka, když musí komentovat bez přípravy - třeba pokud je nutné náhle zaskakovat za některého z kolegů. Čím ale dělá komentátor sport déle, tím "bytelnější" dlouhodobou přípravu má a on sám má ve své databázi asi dva a půl tisíce jmen hokejistů a na tři tisíce atletů. "A když zapomenu? Tak si tu hlavu vypnu, vyčistím od informací a ve chvíli mi to naskočí," popisuje Dusík, který je zároveň šéfredaktorem sportovní redakce v České televizi.

Sportovní komentátory, ale i fanoušky letos čeká rovnou několik důležitých sportovních událostí. V Česku se právě koná hokejové mistrovství světa, v červnu je fotbalové Euro a následně i letní olympijské hry v Paříži - ty ovšem poznamenal spor o účast ruských a běloruských sportovců.

"Je hrozně hezké říkat, že politika do sportu nepatří, ale vždycky patřila. Sport byl vždycky nějakým způsobem propojen s politikou minimálně na té reprezentační úrovni. Sportovec vždy reprezentoval nějakou zemi nebo systém a jeho podpora vždy vycházela z toho, jak moc se ta země chce ukázat světu," dodává Dusík s tím, že chápe, proč je Mezinárodní olympijský výbor opatrný a nechá ruské a běloruské sportovce startovat jen pod neutrální vlajkou.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.