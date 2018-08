před 1 hodinou

Rekonstrukce Státní opery ve 26 fotografiích. Podívejte se, jak postupují opravy kdysi Nového německého divadla v Praze. Hotové již je nové travertinové obložení provozní budovy a fresky v hledišti, na nové kotelně a vzduchotechnice se stále usilovně pracuje. Jasno už je i o budoucnosti točny včetně technologického zázemí. "Ministerstvo kultury se rozhodlo koupit novou točnu včetně všech technologií. To znamená, že my z původní točny něco málo použijeme, ale větší část zamíří do šrotu," shrnul vedoucí projektového týmu Jan Křístek. Firma Hochtief CZ získala zakázku na rekonstrukci Státní opery, stát za ni zaplatí 981 milionů korun, hotovo by mělo být příští rok.