Jindra Hojer je znám z desítek knih a časopisů. Spisovatel Jaroslav Foglar si do svých legendárních příběhů o Rychlých šípech s povolením Jindrových rodičů půjčil nejen jeho jméno, ale i povahu - slušný a dobře vychovaný hoch ze slušné rodiny, vzorně oblečený v bílé košili a s pečlivě načesanými vlasy. V 95 letech se i on stal autorem knihy. Jindra Hojer se narodil 30. července 1924 v Praze. Mamince před ním zemřeli dva synové hned po porodu, takže byl prý vychováván pečlivě jako v bavlnce. Foglarův oddíl pražské Dvojky navštěvoval od roku 1936 do roku 1940, kdy Němci skauting zakázali. Po maturitě odešel do Pardubic do Výzkumného ústavu organických syntéz.