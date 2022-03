Foto: Už malé děti se učí dobročinnosti. Vybírají tisíce a pomáhají druhým

Foto: Archiv Nadace Via

V programu Dobro-druzi motivuje Nadace Via už osm let mladé lidi k tomu, aby pomáhali druhým a starali se o své okolí. Děti a dospívající tak mohou za podpory nadace pořádat benefiční akce, sousedské aktivity či přispět k obnově krajiny. Nyní nadace nabízí také podporu při organizování benefičních akcí pro Ukrajinu. Projděte si několik inspirativních příběhů.

"Cílem je probouzet v mladých lidech zájem o pomoc druhým a aktivní občanství," říká Hana Morávková z Nadace Via. Program Dobro-druzi podporuje týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii a čas pro dobrou věc.

Mohou uspořádat sousedskou aktivitu, přispět k obnově krajiny nebo zkrášlit své okolí, popřípadě vybírají peníze prostřednictvím benefičních akcí, nejčastěji na těžce nemocného kamaráda nebo na místní dobročinnou organizaci.

Nadace na tyto aktivity poskytuje mikrogranty ve výši od dvou do deseti tisíc korun, vybraným projektům může také zdvojnásobit finanční výtěžek z akcí až do výše dvacet tisíc korun. Mladým dobrovolníkům rovněž nabízí workshopy, kde se naučí, jak naplánovat konkrétní aktivitu, založit sbírku na Darujme.cz nebo uskutečnit inspirativní setkání s dalšími týmy Dobro-druhů.

"V reakci na výjimečnou situaci teď také nabízíme podporu při organizování benefičních akcí pro Ukrajinu," dodává Hana Morávková.