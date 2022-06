Zdražování dopadá na každého jinak. Kalkulačka ukáže, o kolik připravilo právě vás

Americká prokuratura obvinila bývalého lídra krajně pravicového uskupení Proud Boys v souvislosti s loňským útokem na Kapitol z "rozvratného spiknutí". Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Podle webu stanice BBC News úřady viní z pokusu o násilný odpor proti předání prezidentské moci také čtyři další členy této skupiny.

Je to podruhé, co americké úřady použily obvinění z "rozvratného spiknutí" kvůli útoku na Kapitol, poznamenala BBC. V lednu vznesly stejné obvinění proti příslušníkům krajně pravicové milice Oath Keepers. "Rozvratné spiknutí" je obvinění, které pochází z dob americké občanské války, a hrozí u něj až 20 let vězení, píše BBC.

Příznivci amerického exprezidenta Donalda Trumpa, kterého v předloňských volbách porazil současný šéf Bílého domu Joe Biden, napadli 6. ledna 2021 budovu Kongresu, v níž zákonodárci projednávali oficiální potvrzení Bidenovo vítězství. Při nepokojích zemřelo pět lidí. Trump dlouhodobě označuje poslední prezidentské volby za podvodné. Jeho údajné důkazy však odmítly soudy v desítkách žalob i volební činitelé v jednotlivých státech.

Celkem bylo za účast na tehdejších nepokojích obviněno z trestných činů více než 860 lidí ve 48 amerických státech.