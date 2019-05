Vysoké ceny bytů dusí trh s hypotékami. Nepomáhá ani pokles úroků, čeká se na ČNB

Průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů dál klesá, už třetí měsíc v řadě. V dubnu se dostala podle aktuálního hypoindexu na 2,85 procenta. Zároveň ale klesl minulý měsíc opět i zájem lidí o hypotéky.

V dubnu bylo sjednáno 6395 hypoték, což je jen o 263 méně než v březnu. Stejně tak poklesly i objemy hypoték. Lidé si ve čtvrtém měsíci letošního roku sjednali hypotéky za 14,615 miliardy korun, což je o 131 milionů méně než v březnu.

Otázkou je, zda mělo i na dubnové počty a objemy úvěrů stále ještě vliv "předzásobení", do kterého se lidé pustili kvůli regulacím hypoték před říjnem loňského roku. Klienti si tehdy vzali hypotéky raději s předstihem, což mělo za následek nárůst počtu v podzimních měsících, ale pak i prudký propad hypotečního trhu na začátku letošního roku.

V porovnání se stejným měsícem loňského roku je pokles zájmu o úvěry na bydlení ještě patrnější. Loni v dubnu totiž bylo sjednáno 7896 hypoték v celkovém objemu 16,871 miliardy korun. Tehdy však byly hypotéky levnější, průměrná úroková sazba byla 2,51 procenta a neplatila ještě omezující doporučení České národní banky.

Lidé si půjčují více peněz

Vysoké ceny nemovitostí se odráží na průměrné výši hypotečního úvěru. Lidé si musí půjčovat vyšší částky. V dubnu vzrostla průměrná výše hypotéky z březnových 2 214 760 korun na 2 285 414 korun.

I když hypoteční trh momentálně provází zlevňování, úrokové sazby budou pravděpodobně postupně růst. Česká národní banka nedávno zvýšila po půl roce opět úrokové sazby o čtvrt procentního bodu.

"Průměrné úrokové sazby Fincentrum Hypoindexu pokračovaly v dubnu v poklesu s probíhajícími jarními akcemi bank. V nejbližší době sice banky promítnou do cen úvěrů poslední zvýšení základních sazeb ČNB, ale právě s ohledem na dobíhání akčních nabídek lze očekávat, že by mělo jít o pozvolný proces," uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Zajímavá úleva na prvobydlení a jarní akce

Zlevnit hypotéky pro mladé se pokusí Česká národní banka i ministerstvo financí. Mladí lidé do 36 let by podle plánů mohli získat hypotéky nově až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti. Navíc by měli mírnější omezení z hlediska výše příjmů. Odkdy bude ale novinka platit, není jasné.

V souvislosti s tím přišla nedávno s netradiční nabídkou Česká spořitelna. Ta chce podpořit osoby, které si pořizují své první bydlení. Na to banka poskytne hypotéku do 90 procent hodnoty zástavy nemovitosti. Podmínkou není věk, ale výpis v katastru nemovitostí. Pokud klient žádnou nemovitost nevlastní, může na levnější hypotéku dosáhnout. Úroková sazba je u 90procentních hypoték stejná jako u 80procentních.

Mezi bankami, které v dubnu zlevňovaly hypotéky, byla například Air Bank, která od 24. dubna snížila úroky o 0,2 procentního bodu. Sazby platí pro nové hypotéky na koupi nemovitosti nebo na refinancování hypotéky z jiné banky s fixací na pět let.

Také Fio banka zlevňuje hypotéky. "Zájemci o bydlení je nyní mohou získat s úrokovou sazbou od 2,38 procenta p. a. Navíc mohou využít všechny stávající benefity, jako je mimořádná splátka bez poplatků i možnost flexibilního snižování měsíčních splátek díky speciálnímu Hypospořicímu kontu, které je ke každé hypotéce zdarma," uvedl mluvčí banky Ján Franek.

Moneta Money Bank snížila v dubnu úrokové sazby o 0,3 procenta pro fixace na 1, 3, 5 a 7 let, respektive o 0,2 procenta pro fixaci na 10 let. Současná sazba je tak 2,89 procenta do 80 procent LTV. Zlevnění se týká standardních účelových hypoték s pevnou sazbou, které banka nabízí pod názvem Pružná hypotéka s fixní sazbou. Podmínkou pro získání výhodného úroku je sjednat si volitelné pojištění schopnosti splácet a zároveň dostávat na běžný účet u banky alespoň 15 tisíc korun měsíčně.

Wüstenrot snižuje od 30. dubna úrokové sazby o 0,1 procentního bodu u všech hypotečních úvěrů. Ty mohou nyní všichni klienti pořídit už od 2,78 procenta ročně. Stejná sazba platí pro fixace na tři, pět a sedm let. Refinancování stávajících úvěrů na bydlení si lze zajistit dokonce již od 2,68 procenta ročně.

Počty sjednaných hypoték

2016 2017 2018 2019 Leden 5 912 8 665 7 783 4 764 Únor 7 782 9 413 7 446 4 961 Březen 9 375 10 388 9 087 6 658 Duben 9 042 8 555 7 896 6 395 Květen 10 831 10 334 7 819 Červen 12 324 10 822 9 030 Červenec 7 615 7 213 7 016 Srpen 9 290 8 509 8 475 Září 9 825 8 235 9 153 Říjen 9 484 8 667 10 590 Listopad 14 386 9 466 8 617 Prosinec 8 684 9 351 6 565

Zdroj: Hypoindex