Ceny hypoték dál padají, sazby se však různí.Ty s trojkou vpředu nebrat, radí expert

Průměrná úroková sazba zažila v březnu podle aktuálního hypoindexu největší meziměsíční propad od března roku 2015 a skončila na 2,9 procentech. Zájem lidí o hypotéky navíc podle dat opět pomalu roste. Vyplatí se však porovnávat jednotlivé nabídky bank.

"S březnovým poklesem průměrné úrokové sazby Fincentrum Hypoindexu souvisí také výrazné zvětšení rozdílu mezi sazbami jednotlivých bank. Zatímco některé banky pokračovaly ve zvyšování sazeb, jiné se rozhodly pro opak. Vyplatí se tak věnovat více pozornosti výběru banky, u které si sjednat úvěr," radí Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Doplňuje, že optikou pětiletých i desetiletých fixací u úvěrů s dostatečným zajištěním tedy není žádný důvod kývnout na nabídky bank, jejichž minimální sazby začínají trojkou.

Nižší sazby přilákaly do bank více klientů. Ve třetím měsíci roku 2019 bylo sjednáno o 1 703 hypotečních úvěrů více než v únoru a celkem za březen jich bylo 6 664.

Dalším důvodem rostoucího zájmu je také to, že na počty a objemy úvěrů na bydlení už by nemělo mít vliv předzásobení, do kterého se lidé pustili kvůli regulacím hypoték z října loňského roku. Klienti si tehdy vzali hypotéky raději s předstihem, což mělo za následek nárůst počtu v podzimních měsících, ale pak i propad hypotečního trhu na začátku roku letošního roku.

Ruku v ruce s počty nových klientů rostly bankám i objemy půjčených peněz na bydlení. V březnu byly sjednány hypotéky v objemu 14,756 miliardy korun, což je o 3,875 miliardy více než v únoru. V meziročním srovnání však počty i objemy stále pokulhávají. V březnu minulého roku totiž bylo sjednáno 9 087 hypotečních úvěrů v objemu za 19,247 miliardy korun.

Během prvních třech měsíců bylo letos sjednáno jen 16 389 hypoték v celkovém objemu za 36,567 miliardy korun. První čtvrtletí je většinou nejslabší část roku na hypotečním trhu, ale letos se hypotékám opravdu nedařilo. Těží z toho stavební spoření, které lidé čím dál víc využívají i na pořízení nového bydlení a nejen na rekonstrukce.

Omezující podmínky pro získání hypotéky sice platí jen několik měsíců, Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí však už chystají novelu zákona, která by mohla učinit hypotéky pro mladé do 36 let opět dostupnější.

Jak informovaly Hospodářské noviny, pokud novela projde, mladí by si mohli sjednat hypotéku až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti a navíc by mohli na splátku dluhu vynaložit 50 procent ze svého měsíčního čistého příjmu, což je o pět procentních bodů více než teď. Součástí novely zákona by měly být i nové pravomoci ČNB při stanovování podmínek k poskytování hypoték.

Počty sjednaných hypoték