"Ber, nebo běž." Kdy vám může dodavatel jednostranně zvýšit dohodnutou cenu

Vysoká inflace může zdražit i zboží či služby, které si zákazník už zakoupil. A to dokonce bez jeho bezprostředního souhlasu. Jak upozornila spotřebitelská organizace dTest, týká se to třeba dodávek energií, zájezdů, pojištění nebo různých smluv u bank. I v těchto případech jsou ale pravidla, kdy může obchodník ceny zvednou, přísná. Připomeňte si, co si pohlídat, abyste na ně nakonec nedoplatili.

Konkrétní podmínky, za kterých může ke zvýšení ceny dojít, se u jednotlivých prodejců liší. Základním pravidlem ale je, že možnost v budoucnu jednostranně zdražit musí být vždy jasně dohodnutá dopředu. Související Dobrovolně plaťte víc a prodloužíme smlouvu. Pražská plynárenská zkouší zvláštní krok Nejčastěji je taková domluva zanesena v obchodních podmínkách, málokdy ovšem přímo ve smlouvě. "Proto se neváhejte před uzavřením smlouvy na takovou věc prodávajícího zeptat napřímo a ujistit se, že je cena fixní," doporučuje dTest. Řeč je především o smlouvách na delší dobu s průběžným plněním, jako jsou například dodávky energií, poskytování internetového připojení nebo pojištění. Nebo se naopak jedná o smlouvy, k jejichž plnění dojde teprve až za delší čas, například smlouvy s cestovní kanceláří. Další podmínkou jednostranného zvýšení ceny je to, že klient musí být o zdražení včas a adresně informován. "Když se o zdražení včas a adresně nedozvíte, tak se vůči vám neuplatní," zdůrazňuje ředitelka organizace Eduarda Hekšová. Adresně znamená dostat zprávu o zdražení dopisem, SMS nebo e-mailem, pokud jste telefon či e-mailovou adresu uvedli jako kontaktní údaje. Je proto důležité vybírat si poštovní i e-mailovou schránku a kontrovat příchozí SMS. Související Nové zálohy na energie mohou být astronomické. Co se stane, když je odmítnete platit Přehled Termín "včas" upravují zákony dle odvětví různě. Zpravidla to znamená nejpozději měsíc před chystaným zdražením. Pozor, zveřejnit zdražení nestačí jen na webových stránkách firmy nebo na její pobočce. Stejně tak nestačí poslat oznámení do klientova účtu na portálu podnikatele, tedy například do zpráv v internetovém bankovnictví nebo v samoobsluze operátora. Mlčení znamená souhlas Pokud má tedy zákazník nastavenou možnost jednostranného zdražení v obchodních podmínkách či ve smlouvě, je následně postaven před ultimátum "ber, nebo běž." Související Některé firmy nabízí fixaci cen energií jen naoko. Čtěte smlouvy, vyzývá úřad lidi "Pokud nechcete, aby se vaše mlčení pokládalo za automatický souhlas, musíte zareagovat. Mimo souhlasu je jedinou reakcí proti navrhovanému jednostrannému zdražení ukončení smlouvy," připomíná dále dTest. Jestli ukončení nazvete výpovědí, odstoupením či zrušením, není důležité. Záleží na tom, co je uvnitř. Důležité je tedy zmínit kdo jste a o jakou smlouvu jde, že smlouvu rušíte, proč ji rušíte a datum, místo a svůj podpis. Kromě obsahu se soustřeďte i na načasování. Úprava je opět různá podle odvětví, jinak je tomu totiž u dodavatele energií, jinak u cestovní kanceláře. V případě, že zákazník změnu smlouvy odmítne, podnikatel po něm nesmí požadovat poplatky za její ukončení, administrativní poplatky nebo smluvní pokuty. Zaplaťte, ale stěžujte si A co když společnost zdraží neoprávněně? "Pokud podnikatel provede jednostranné zdražení neoprávněně, například zvedne zafixovanou cenu, doporučujeme podat proti zdražení námitku či stížnost, novou cenu sice uhradit, ale vyúčtování ihned oficiálně reklamovat," doporučuje dále dTest. Související Nedodají zboží, nevrací peníze. Jeden z největších českých e-shopů prověřuje inspekce Na domněle fixované ceny za dodávky energií už v minulosti upozornil i Energetický regulační úřad (ERÚ). Tyto případy se začaly množit hlavně koncem minulého roku, kdy trh postihl prudký nárůst cen a došlo ke krachům několika dodavatelů včetně skupiny Bohemia Energy. "Nyní se množí případy, kdy dodavatelé rovnou do smluvních podmínek přidávají výluky, které jim v budoucnu umožní údajně fixované ceny měnit. Volí například stejný postup, jaký zkoušela Bohemia Energy, když nabízejí k podpisu smlouvy na dobu neurčitou ve spojení s fixací. V praxi je pak nic nenutí, aby svůj závazek dodrželi po celou slibovanou dobu," uvedla loni v listopadu členka Rady ERÚ Markéta Zemanová. Princip obcházení fixace přes smlouvu na dobu neurčitou stavěl i na tom, že dodavatel s cenou sice hýbat nemůže, zato však může jednoduše vypovědět smlouvu jako celek. "Vyzvali jsme všechny dodavatele, aby takové kroky nezkoušeli. V opačném případě je budeme šetřit pro nekalé obchodní praktiky," dodala tehdy Zemanová.